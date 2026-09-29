Memoria y encuentro en Cañuelas: se presentó el libro autobiográfico de Jorge Marelli.

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En una jornada de fuerte tono emotivo e institucional en el Honorable Concejo Deliberante, el dirigente sindical y político compartió «Argentino y Peronista. Historia de un militante», una obra que trasciende la trayectoria personal para convertirse en un testimonio vivo de la historia colectiva de la región.

Por Martín Aleandro

El Salón Manuel Belgrano del Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas se lució colmado por entre 150 y 200 asistentes en el marco de la presentación de Argentino y Peronista…, obra autobiográfica de Jorge Marelli. La convocatoria —organizada para el miércoles 23 de septiembre— reunió a una pluralidad representativa del arco social y político local: desde antiguos compañeros de fábrica y dirigentes del gremio SMATA (provenientes de seccionales como Rosario y San Justo), hasta funcionarios, referentes de la dirigencia política e incluso adversarios históricos del radicalismo, como el exintendente «Nino» Rivarola, la presidenta del partido Cintia, y los concejales mandato cumplido Tito Pérez y «Noni» Iturmendi. Con la conducción de Quique Alcoba, el panel principal estuvo integrado por referentes como Gustavo Arrieta (parlamentario del Mercosur), Jorge Maistu (SMATA) y Rodrigo Ruete (Jefe de Gabinete de Asesores del Banco Provincia e integrante del Centro Cultural Volveré), quienes acompañaron al autor en un marco donde no faltaron gestos de afecto, como el obsequio de una primera edición de La razón de mi vida para Marelli y una medalla con la flor «No me olvides» para su esposa, Mirta Altamirano.

Durante los discursos del panel, se repasaron los ejes centrales del recorrido vital que plasma la publicación. Rodrigo Ruete brindó un detallado análisis del texto, haciendo hincapié en la etapa más oscura en la que Marelli estuvo encarcelado durante la última dictadura militar. A su turno, Jorge Maistu puso en valor el compromiso del autor como dirigente sindical en el gremio automotor y recordó la gestación y puesta en funcionamiento de la sede/módulo de SMATA en Cañuelas para brindar servicios a sus afiliados, labor compartida codo a codo con Mirta Altamirano. Tras las intervenciones de Gustavo Arrieta sobre la trayectoria política del dirigente, el propio Jorge Marelli tomó la palabra durante cerca de una hora para recorrer minuciosamente el arco narrativo del libro: un itinerario completo que va desde los recuerdos de su niñez y adolescencia hasta su etapa de máxima responsabilidad en la militancia social, política y la conducción sindical.

Más allá del homenaje individual, la aparición de esta obra cobra un valor fundamental a nivel social y comunitario para Cañuelas. La publicación de Argentino y Peronista actúa como un ejercicio indispensable de memoria histórica, permitiendo a las nuevas generaciones de vecinos, trabajadores y militantes comprender los procesos colectivos, las luchas laborales y los consensos locales construidos a lo largo de las últimas décadas. La presencia en el recinto de sectores políticos contrapuestos refleja que testimonios como el de Marelli trascienden las fronteras partidarias; su valor radica en salvaguardar la identidad de un pueblo a través del relato de sus propios protagonistas, consolidando la literatura testimonial como una herramienta indispensable para fortalecer la democracia, la cultura y la conciencia social local.

Agradezco infinitamente a Fernando Altamirano, quien me ayudó y brindó datos esenciales para poder armar esta humilde crónica sobre la presentación del libro de Jorge Marelli.