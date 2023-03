MODIFICACIÓN DEL RECORRIDO DE LA LÍNEA  Y OTRAS.

Compartir

Cañuelas crece en población y en consecuencia crece en forma exponencial los servicios que requiere. En este sentido, la empresa San Vicente, en consonancia con los tiempos que se viven, propuso cambios en los recorridos y frecuencias de la Línea 51.

Este pedido fue formulado al Ministerio de Transporte, que, haciendo caso del pedido, dio a conocer una propuesta de modificación en los recorridos y frecuencias para las líneas de la región.

En el marco de estas modificaciones, las líneas afectadas son la. 51, 74, 79 y la 177 .

Respecto a nuestra localidad, nos enfocamos en la número 51, que es la que realiza todo el corredor de la Ruta 205.

Sumando a estos cambios, el Ministerio también hizo un llamado a la ciudadanía para que en un plazo de 15 días para que los usuarios puedan plantear objeciones.

En este sentido, el organismo público, puso en conocimiento el siguiente comunicado.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución N° 137 del 3 de septiembre de 2018, la secretaría de Gestión del Transporte del Ministerio de Transporte (autoridad de aplicación) hizo saber a los interesados que podrán presentar sus objeciones respecto de la siguiente de la empresa San Vicente, en el plazo de 15 días hábiles administrativos contados a partir del 14 de marzo, mediante el Sistema de Trámites a Distancia (TAD) de la Administración Pública Nacional o bien, ante la Mesa de Entradas del Ministerio de Transporte, sita en Balcarce Nº 186, P.B., de CABA, de lunes a viernes en el horario de 9:30 a 17:00 hs. Expediente Nº: EX-2021-19666994- -APN-DGDGD#JGM

Cambios y recorridos.

Los cambios tienen que ver con una variación de frecuencia de los servicios de los recorridos A, B, C, D, E y F; supresión total recorrido H; prolongación del recorrido B; cambio de cabecera en los recorridos A, B, C, D, E, F y G; fusión de recorridos C y D; y variación de parque móvil.

Variación de frecuencia de los servicios del recorrido A (por Ruta Nº 205) Constitución-Estación Cañuelas.

Frecuencia: no podrá ser superior a un (1) servicio cada veinticinco (25) minutos ni inferior a treinta y dos (32) minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Variación de frecuencia de los servicios del recorrido B (por Ruta Nº 205) Constitución- RP58 Y RP16 (partido de Presidente Perón).

Frecuencia: no podrá ser superior a un (1) servicio cada veinte (20) minutos ni inferior a veintisiete (27) minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Fusión y variación de frecuencia de los servicios y fusión de los recorridos C (por Ruta 205) entre Constitución y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza; y D (por Avenida V. Fair) entre Constitución y el Aeropuerto; nuevo recorrido C (por Avenida Fair) entre Constitución y el Aeropuerto.

Frecuencia: no podrá ser superior a un (1) servicio cada treinta (30) minutos ni inferior a cuarenta y un (41) minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Variación de frecuencia de los servicios del recorrido L, nuevo recorrido D (por Av. Hipólito Yrigoyen – Ruta Provincial Nº 16) entre Constitución y Estación de Brandsen.

Frecuencia: no podrá ser superior a un (1) servicio cada treinta (30) minutos ni inferior a cuarenta (40) minutos treinta (30) segundos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Variación de frecuencia de los servicios del recorrido F, nuevo recorrido E (por Av. Hipólito Yrigoyen – Ruta Prov. Nro. 16) entre Constitución y Alejandro Korn (partido de San Vicente).

Frecuencia: no podrá ser superior a un (1) servicio cada veinte (20) minutos ni inferior a veintisiete (27) minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Variación de frecuencia de los servicios del recorrido G, nuevo recorrido F (por Ruta 205) entre Constitución y Máximo Paz (partido de Cañuelas).

Frecuencia: no podrá ser superior a un (1) servicio cada veinte (20) minutos ni inferior a veintisiete (27) minutos, con parque máximo y mínimo respectivamente, en las denominadas horas pico.

Supresión total del recorrido H (por Av. Hipólito Yrigoyen – Ruta Prov. Nº 16) entre Constitución y Estación Rafael Calzada.

Prolongación del recorrido B (por Ruta Nº 205) entre Constitución y RP58 Y RP16 (partido de Presidente Perón).

Ida a Estación Cañuelas: su ruta, Av. Doctor Mariano Castex, Ruta Prov. Nro. 58 hasta intersección con Ruta Prov. Nº 16.

Regreso a Constitución: Desde la Ruta Prov. Nº 58 y Ruta Prov. Nº 16 por Ruta Prov. Nº 58, Doctor Mariano Castex, Ruta Prov. Nº 58, su ruta.

Cambio de cabecera de los recorridos A, B, C, D, E, F y G

Ida a Estación Cañuelas / R58 y R16 / Aeropuerto Ezeiza / Brandsen / Alejandro Korn / Máximo Paz: desde predio de regulación en Pavón 1359 por Pavón, Lima Oeste, Av. Brasil, General Hornos, su ruta.

Regreso a Constitución: su ruta, Lima Oeste, Constitución hasta Santiago del Estero.

Variación de parque móvil

Parque Móvil Máximo: Servicios Comunes: 84 vehículos; Parque Móvil Mínimo: Servicios Comunes: 59 vehículos.