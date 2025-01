Mucho calor y no llueve: Bomberos y un pedido urgente.

Compartir

Enmarcado en un verano de altas temperaturas y con casi nula presencia de lluvias el peligro de incendios forestales es altísimo.

Por: Oscar Heredia.

Así lo viveencias nuestros Bomberos Voluntarios de Cañuelas. Es por ello que en las últimas horas han lanzado desde el cuartel central un comunicado pidiendo la asistencia de la comunidad con agua potable para nuestros bomberos. En este sentido desde cañuelasya.com dialogamos con el jefe del cuerpo, Pablo Coronel quien indicó «el pedido de agua a la sociedad es amortizar todos los gastos que estamos teniendo en esta temporada alta, es algo muy necesario para los bomberos para que esten bien hidratados, sabemos que contamos con la sociedad y nos apoyamos en ellos». Al ser consultado sobre si los incendios forestales son mas que en 2024, Coronel expresó «sii… en la segunda quincena de enero de 2022 hubo un total de 115 servicios, en enero de 2023 fue un poco un poco menor y ahora llevamos 100 servicios en 8 días de enero». Con respecto a la sequia y las altas temperaturas, sostuvo «no se si es peor que otros años atrás, lo que sí te puedo decir es que al venir lloviendo, lloviendo, lloviendo…. el año pasado fue mas baja la quema de pastizales e hizo que se ese combustible se guarde, se mantuvo con la lluvia, y ahora que se vino la seca todo ese pasto que se acumuló durante un par de años se secó todo junto, esto hace que hoy los incendios tengas una gran carga de combustion, pasto, ramas y demas». Con un verano a pleno y casi sin lluvias fuertes, el panorama no parece bueno, al respecto el jefe del cuerpo comentó «aparentemente tendremos el verano sin lluvias, por lo que nos comentaron serán muy aisladas las lluvias y poca cantidad, asi que vamos a tener que seguir trabajando fuerte». Al ser consultado a qué recomendaciones le dan a la comunidad en este sentido, sostuvo «a la comunidad le pedimos que no prenda ningún tipo de fuego ni aunque crean que lo tengan controlado ya que en dos segundos todo se va y terminamos trabajando con 7 dotaciones en el lugar, porque ya nos ha pasado». A lo que agregó «tengan en cuenta el gasto el gasto que nos genera y nos representa, obviamente uno lo hace son quejarse, estamos para esto pero también vemos la otra cara de la moneda que es el desgaste que reciben las unidades, el desgaste de todo el personal, hoy estamos muy cansados, hay muchas cosas que se ponen en juego a la hora de salir a apagar un incendio de magnitud cuando por ahí se podría haber evitado no prendiendo fuego». Por ultimo el jefe del cuerpo agradeció el compromiso y esfuerzo del cuerpo activo de Bomberos y Bomberas que solo en el día miercoles 8 de enero se cubrieron un total de 19 servicios (en menos de 24 horas) siendo en el de mayor magnitud un incendio en Udaondo. Se pudo dar respuesta a todos y por ello se pide la colaboración de la comunidad con el aporte de agua potable para los bomberos.