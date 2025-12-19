Navidad para compartir en Cañuelas: agenda especial de actividades del 20 al 24 de diciembre.

Compartir

Cañuelas se prepara para vivir una Navidad llena de encuentros, sonrisas y momentos compartidos. Del 20 al 24 de diciembre, la ciudad ofrecerá una agenda especial de actividades gratuitas pensadas para disfrutar en familia, recorrer los espacios públicos y dejarse envolver por el espíritu navideño.

Las celebraciones comenzarán el sábado 20 y domingo 21 con la Feria Especial de Navidad, que tendrá lugar en la Plaza San Martín de 11 a 22 horas. Durante ambas jornadas, vecinos y vecinas podrán recorrer los stands, disfrutar de propuestas artesanales y encontrar ese regalo especial en un clima festivo y familiar.

Durante esos mismos días, desde las 17 horas, funcionará el esperado Rincón de Papá Noel, un espacio mágico pensado para los más chicos, donde podrán dejar sus cartitas, sacarse fotos y participar de un taller de cookies navideñas.

A lo largo de los días previos a Nochebuena, del 20 al 24 de diciembre, muñecos navideños recorrerán distintos puntos de la ciudad, llevando alegría, música y color a las calles, y sorprendiendo a grandes y chicos con su paso.

El martes 23 la Plaza San Martín será nuevamente el corazón de los festejos. Desde las 17 horas habrá propuestas recreativas para toda la familia, con espejo selfie, cámara 360 e inflables, invitando a jugar, sacarse fotos y guardar recuerdos de estas fiestas.

Uno de los momentos más esperados llegará a las 19.30 horas con el Desfile Navideño, que recorrerá desde la calle Florida hasta Del Carmen. El desfile contará con muñecos gigantes, autos antiguos de la Asociación de Vehículos Antiguos de Cañuelas y motos, en una postal festiva que promete emocionar.

La jornada tendrá su cierre frente a la Iglesia, con un gran espectáculo musical que reunirá a más de 40 artistas en escena y villancicos interpretados por la parroquia Nuestra Señora del Carmen, en un clima de celebración y emoción compartida.

La invitación está abierta a toda la comunidad para sumarse a esta programación especial y celebrar juntos la Navidad, fortaleciendo el encuentro, la alegría y el espíritu solidario que caracterizan a estas fechas.