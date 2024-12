Nestor «pele» Giacobino: 35 años ligado al fútbol barrial.

Compartir

El fútbol barrial llego a los 1200 chicos participando en este 2024. Y Néstor Giacobino, más conocido como «Pelé», llegó a 35 años su relación con el fútbol barrial, primero llevando a su hijo mayor a que jugara entre los mas pequeños y después sumándose como entrenador. Tras un parate de dos años (por un tema personal) sigue trabajando como dirigente y DT para los 1200 jugadores que cerraron este 2024 jugando en las canchas de la Sociedad de Fomento Sarmiento. Hace unos días se realizó la entrega de premios que contó con la presencia de la intendenta Marisa Fassi, para hablar de ello «pele» dialogó con cañuelasya.com y comentó.

Por: Oscar Heredia.

¿Cómo comenzó tu relación con el fútbol barrial?

Un día llevo a mi hijo a jugar a la pelota en una canchita que estaba en la estación y un dia pase por la cancha de Sarmiento y ví un montón de chicos jugando. Un día voy y hablo con Víctor Liniewicz (también estaba Fanessi, Blanco y otros) y me dice que lleve a mi hijo a entrenar, esto es fútbol de barrio…y un día habia un partido con «Carlos Vazquez» (barrio Libertad) y Víctor me dije …che, no te gustaría ayudarme con una categoría!!!, le dije que no tenía tiempo, pero me insiste… yo los entreno en la semana y vos los dirigís el domingo. Bueno le dije y así arrancamos. Siempre llegábamos a las finales, pero perdíamos por penales. Empecé a pedirle permiso (horas) a mi jefe para dirigir en la semana y ahi me empecé a entusiasmar y luego de un tiempo de ver a los chicos ví mi realidad, la que yo viví cuando era chicos, pobre. Once hermanos éramos en un rancho, no teníamos frazada, ni zapatillas, se usaba alpargatas. Asi que ví la realidad, chicos que a veces no comían, problemas en la casa como todo el mundo, pobres pero con códigos y un día le pregunto a mi hijo… a vos te gusta? y me dice que sí, que el año que viene vamos por mas. Hasta que se empezaron a ir varios tecnicos y dirigentes, hasta que me quedé solo. Fuí forjándome, aprendiendo de Fanessi, hoy tengo una banda de chicos y mucha gente que me acompaña.

¿Y qué te fue dejando este deporte barrial?

Había reuniones que se discutía mal y a mi no me gustaba eso. Por el referí o por lo que sea se discutía mal. Dejé de ir a las reuniones y cuando ellos se van tuve que ir yo a las reuniones… y así fuí aprendiendo, de gente allegada a Torneos Barriales en su momento, hoy referentes que ya no estan y lamentablemente tengo que decirlo, me pagaron mal!. Porque se fueron y me dejaron tirado. Me fuí forjando como persona porque yo también era bastante altanero. Así aprendiendo mucho, de los padres y me pasa que hoy me reencuentro con muchos ya mayores me dicen … que haces!’, … cómo andas!?… y gracias. Porque eran pobres pero tenían oportunidades en la vida, tenían que aprovecharlas, yo no los podía ayudar, pero sí aconsejar y sigo haciendo lo mismo. En la cultura vieja eran de chicos con códigos, hoy no tiene códigos. Si te hablo de Cañuelas son unos ángeles, la maldad está de Cañuelas para afuera.

¿Hoy qué instituciones juegan en Sarmiento?

Después de Barriales vino Torneo Infantil Barrial (TIB) que fue el que yo armé con Cerega, Daniel y el «pollo», también tuve un encontronazo con esa gente y armé lo que tengo hoy con Tina, Alberto, los pibes de Los Aromos armamos «Bicentenario, a Puro Potrero Somos de Barrio Islas Malvinas», todo ese nombre le pusimos.

¿Cómo pasaron la pandemia?

Estábamos trabajando con 5 instituciones, después de pandemia de arma este problema con la gente de Cerega, el «pollo» y Daniel, un problema que solo ellos saben porque se fueron, que ahora me entero porque se fueron, porque mi idea fue siempre igual y no va a cambiar, de que a los pibes no se les cobra. Trabajá, hacé rifas, campeonato de penales para sustentar, si el municipio no te da una mano tenes que hacerlo, toda la vida fue así. Hoy las instituciones que iniciaron conmigo son FILA, Los Aromos, Sarmiento y Libertad. Esas 4 instituciones quedamos afuera de Torneo Infantil. Después se suma Los Nogales y Los Populares y ahi arrancamos con esas instituciones durante 4 años. A mitad de este año se suman Argentinos Unidos de Los Pozos, Los Nogales, La Torre de Máximo Paz, Petion y una parte de La Unión, toda esa gente se vino a mi torneo.

¿Con cuantos pibes terminaron el año?

Hoy son 1200 chicos jugando todos los domingos en Sarmiento. Desde las 9hs hasta las 17hs en tres canchas paralelas y con equipos A, B y C en todas las categorías.

¿En la entrega de premios estuvo la intendenta Marisa Fassi?

Si.si. La invitamos y nos acompañó. La invitamos porque hace 4 años cuando yo me dividé de estos muchachos, me llama a mí a hablar a través de un papá que tengo como allegado (es Pipo Zampone) y me acerco a hablar con ella y yo le dije que soy el mismo de siempre. Ella (por Fassi) siempre me trató como «Pele», «negrito» y hablamos a calzón quitado, le expliqué la problemática mía .. que yo no le voy a cobrar un pu.. peso a los pibes, lo mío no es una escuelita de futbol. Empezamos a hablar y me dijo.. quedate tranquilo que yo te voy a ayudar!. La explotación de las cantinas son de las instituciones y gracias a eso todas se pudieron comprar camisetas nuevas. Acá la intendenta nos da los trofeos y las cantinas son para cada institución. La intendenta nos atiende por cualquier problemita que tengamos y por supuesto que la invitamos. Esto es potrero y siempre están ayudándonos.

¿El 2025 como pinta?

Peor… (risas)… se quieren sumar mas instituciones. Estas instituciones que se sumaron a mitad de año tienen relación con los Leones, Tristán Suarez y les contaron… loco, es una locura!!!… quedaron chochos, compraron trofeos, pelotas nuevas y mas. Lo que otros no se los habían permitido.

¿Qué es el futbol barrial y qué es Pelé?

El futbol de barrio es todo, es la vida misma de estos últimos 35 años. Ver correr a mis hijos con otros chicos. La tierra, no hay pasto, la pelota desinflada, lluvia, es lo que te une con aquel que no tiene nada, que está pasando hambre y en una hora es feliz. Es contruir una vida sana, que el pibe puede tener una vida sana. Es darle un incentivo al humilde y vea que se puede. Y Pelé quiere un Cañuelas sano y hoy Cañuelas es un paraíso. Hay gente mala, si, pero esto es un paraíso y lo tenemos que cuidar