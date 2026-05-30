Nico corre por sus sueños y necesita la ayuda de todos para seguir estudiando.

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El joven de San Miguel del Monte tiene 18 años, es no vidente, escribe canciones, canta y este año termina la secundaria. Junto a su guía, Mercedes Atela, participará de la prueba de 2 kilómetros de los Bomberos Voluntarios mientras impulsa una campaña solidaria para adquirir una máquina de escribir Braille.

Hay historias que emocionan por la fuerza de voluntad de sus protagonistas. La de Nicolás, un joven de 18 años oriundo de San Miguel del Monte, es una de ellas.

Nico es no vidente, estudia en la Escuela de Educación Especial N° 501 y este año finalizará sus estudios secundarios. Vive en una zona rural y todos los días recorre unos 35 kilómetros de caminos de tierra entre Monte y Ranchos para asistir a clases.

Además de estudiar, tiene una gran pasión por la música. Escribe canciones, canta y sueña con seguir aprendiendo y desarrollándose. Para eso necesita una herramienta fundamental: una máquina de escribir Braille, cuyo valor actual es de 2.200.000 pesos.

Con el objetivo de reunir ese dinero, su familia y amigos impulsan una campaña solidaria para que Nico pueda continuar estudiando una vez finalizada la secundaria.

Este domingo también será protagonista de otro desafío. Participará de la carrera de 2 kilómetros organizada por los Bomberos Voluntarios acompañado por Mercedes Atela, su guía y entrenadora desde que tenía apenas 9 años.

Quienes los conocen destacan el vínculo que construyeron a lo largo de los años. Habitualmente entrenan en la zona del Barrio Obrero y verlos correr unidos por una soga se transformó en una imagen que representa confianza, compañerismo y superación.

«Que apareciera Mercedes le cambió la vida a Nico. No alcanzan las palabras para agradecerle todo lo que hizo y hace por él», expresó su madre.

Durante una entrevista realizada en el marco de la campaña, Nico explicó que la máquina le permitirá seguir aprendiendo Braille, escribir y continuar con sus estudios, una meta que considera fundamental para su futuro.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias:

ALIAS: nico.canta

Titular: Marta Miriam Galarza

También pueden comunicarse al teléfono (2226) 46-1750.

Cada aporte puede ayudar a que Nico siga escribiendo sus canciones, avanzando en sus estudios y construyendo nuevos sueños.