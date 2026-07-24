Noche de Rock en la Sociedad de Fomento Primero de Mayo: tres bandas para una velada a puro sonido.

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La Sociedad de Fomento Primero de Mayo (SF1M) será escenario este sábado 25 de julio, desde las 21 horas, de una nueva Noche de Rock, una propuesta que reunirá a músicos locales y de la región en una jornada destinada a los amantes del rock.

El encuentro se desarrollará en la sede de la institución, ubicada en Nazca 386, y tendrá como número principal al Carlos Gardellini Trío, formación integrada por Carlos Gardellini, Dacal y Contreras, que ofrecerá un recorrido por un repertorio de clásicos y composiciones propias.

La noche contará además con la participación de dos bandas invitadas: Nada Serio y Poliedro Blues Band, que aportarán distintos matices dentro del género para completar una grilla con varias horas de música en vivo.

La organización informó que la entrada tiene un valor de $10.000 y podrá abonarse mediante transferencia al alias s1demayo.mp o en el ingreso al evento. Durante toda la velada habrá servicio de buffet, convirtiendo la propuesta en una alternativa para disfrutar en familia o con amigos.

Con esta iniciativa, la Sociedad de Fomento Primero de Mayo continúa consolidándose como un espacio de encuentro para la cultura y la música en vivo, promoviendo el trabajo de artistas independientes y ofreciendo nuevas propuestas para la comunidad de Cañuelas.

Datos del evento