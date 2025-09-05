Noche de Tango en Cañuelas

Compartir

Sandra de la Vega y Fabiana Banegas se presentan este viernes 5 de septiembre en La Sociedad, Nazca 386, Barrio Primero de Mayo a las 21hs. La escena del tango local está protagonizada por estas artistas que reviven en cada canción lo mejor de nuestro tango. Espectáculo a la gorra consiente.

Por Martín Aleandro

La historia del tango en voz de mujer es una historia de lucha, perseverancia y creatividad. Las mujeres han jugado un papel fundamental en la evolución y el desarrollo del tango, y siguen siendo una parte esencial de la escena del tango en la actualidad.

El tango, ese género musical y artístico que nació en la Argentina y Uruguay a fines del siglo XIX, tradicionalmente se ha asociado con la voz y la perspectiva masculina. Sin embargo, las mujeres han jugado un papel fundamental en la evolución y el desarrollo del tango. La inmigración europea y africana transformó la sociedad rioplatense. Las mujeres, en particular, jugaron un papel clave en la creación de la identidad cultural de la región. Carolina de la O, La Morocha, y Azucena Maizani fueron algunas de las primeras mujeres en interpretar y popularizar el tango en el siglo XIX.

Fabiana Banegas charló con Cañuelas Ya y dio su opinión sobre la movida cultural en nuestro distrito: “Hoy en día tenemos el Primero de Mayo que le está dando lugar a lo cultural. Obviamente el Instituto Cultural Cañuelas siempre está presente. El Teatro reinaugurado nuevamente, donde apostamos que se sume espacios culturales también. Juana de Arco, Carita y Baun como algo nuevo. Es un circuito bastante amplio para Cañuelas, hay shows casi todas las noches y lugar para todo tipo de música”.

Más adelante dijo: “esta noche en La Sociedad habrá una buena oferta gastronómica y tragos especiales para compartir mientras se disfruta de la música y la danza que nos representa en el mundo: el tango”.