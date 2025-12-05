Nueva distinción nacional para un proyecto cultural de Cañuelas.

Compartir

La Biblioteca Digital de Autores y Autoras locales fue reconocida por el Senado de la Nación en el marco del programa de Buenas Prácticas de Gestión Municipal.

La Municipalidad de Cañuelas recibió este martes en el Senado de la Nación un reconocimiento a la Buena Gestión Municipal por el proyecto de la Biblioteca Digital de Autores y Autoras de Cañuelas, una iniciativa destinada a promover el acceso libre al patrimonio literario local. El acto tuvo lugar en el Salón Arturo Illia del Congreso, en el marco del concurso impulsado por la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales, con un jurado integrado por representantes de diversas universidades.

Del programa participaron 118 municipios de todo el país, de los cuales solo siete fueron distinguidos por proyectos innovadores y con impacto territorial. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la comisión, senador Daniel Kroneberger, junto a las senadoras Carolina Losada y Mercedes Gabriela Valenzuela, además de otras autoridades.

Cañuelas fue el único municipio bonaerense reconocido. Las restantes distinciones fueron otorgadas a Fray Mamerto Esquiú (Catamarca), Rawson (Chubut), Santa Fe (Santa Fe), Santa Isabel (La Pampa), San Salvador de Jujuy (Jujuy) y la Comuna de María Teresa (Santa Fe).

La intendenta Marisa Fassi participó acompañada por funcionarios y escritores locales cuyas obras integran la plataforma digital: Carlos Moreno, Jorge Morhain, “Pocho” Meji, “Kekes” López y María Pía Subirachs, autora del primer título publicado por la Editorial Cañuelas. Durante el encuentro, la mandataria destacó el aporte de los autores a la identidad cultural del distrito.

En su intervención, Fassi señaló el crecimiento demográfico registrado en los últimos años: “Cañuelas es uno de los municipios que más ha crecido en la Provincia de Buenos Aires. En el último período intercensal registramos un crecimiento del 37 por ciento, producto de la migración interna de quienes nos eligen buscando una mejor calidad de vida. Nuestro objetivo ha sido lograr que ese crecimiento se dé de manera ordenada”, expresó.

Respecto al origen del proyecto distinguido, destacó el aporte de la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento y su director: “La idea nació en una visita que realizamos a la Biblioteca. Su director, Juan Manuel Rizzi, nos planteó la necesidad de preservar libros muy antiguos o deteriorados. De ese intercambio surgió el desafío de digitalizar toda la producción literaria de Cañuelas para que esté al alcance de todos”.

La mandataria remarcó que la Biblioteca Digital proyecta superar las 100 mil visitas en 2025 y agradeció el trabajo de los equipos de Comunicación y Modernización. “Este reconocimiento potencia el trabajo que hacemos desde el Municipio”, afirmó.

La Biblioteca Digital reúne actualmente más de 50 autores y más de 200 obras disponibles de manera gratuita, lo que permite preservar material histórico local y ofrecer herramientas educativas a estudiantes y docentes.

El proyecto se complementa con dos iniciativas adicionales: la Editorial Cañuelas, que continúa incorporando producciones literarias de autores locales, y la Hemeroteca Digital, prevista para comenzar a implementarse en 2026 con el objetivo de recuperar publicaciones históricas del distrito.