Nuevo gabinete municipal y una hoja de ruta marcada por la producción, la salud pública y el agro.

Con cambios en su equipo de gobierno, la intendenta de Cañuelas inicia una nueva etapa de gestión enfocada en el desarrollo productivo, la reactivación agroganadera, la llegada de inversiones y el fortalecimiento del sistema público de salud.

En el inicio de su segundo mandato al frente del Municipio de Cañuelas, Marisa Fassi volvió a plantear una consigna que atraviesa su identidad política: gestión con eje en el desarrollo productivo, la ampliación de derechos y el fortalecimiento de la salud pública como política de Estado.

La reciente renovación de su gabinete municipal no fue un simple recambio de nombres. Desde el Ejecutivo local lo definieron como una “actualización de gestión”, orientada a profundizar áreas estratégicas como Producción, Infraestructura, Educación y Salud, en un contexto económico nacional complejo que impacta de lleno en los municipios del interior bonaerense.

Un gabinete con perfil técnico y territorial

En el acto de jura, la intendenta convocó a los nuevos funcionarios a asumir “con compromiso, responsabilidad y empatía”, marcando el tono de una etapa que exige eficiencia administrativa pero también presencia en el territorio.

Los cambios apuntan a dinamizar áreas clave vinculadas al crecimiento industrial, la atracción de inversiones y la articulación con el sector privado, sin abandonar el perfil social que caracterizó su primera gestión.

Industria e inversiones: el motor del modelo Cañuelas

Durante su primera etapa de gobierno, el distrito consolidó su perfil productivo con la radicación de empresas, ampliación de parques industriales y mejoras logísticas estratégicas gracias a su ubicación en el cruce de rutas nacionales y su cercanía a la Ciudad de Buenos Aires.

En esta segunda gestión, la apuesta es profundizar ese modelo. La llegada de nuevas inversiones privadas, el fortalecimiento del entramado pyme y la generación de empleo local forman parte de un esquema que busca posicionar a Cañuelas como un polo industrial en expansión dentro del sur bonaerense.

La reactivación agroganadera

A ese desarrollo industrial se suma un fenómeno que vuelve a colocar al distrito en el centro del mapa productivo: la reactivación del sector agroganadero.

Históricamente vinculada a la producción rural, Cañuelas vuelve a consolidarse como un punto estratégico para la actividad ganadera y agroalimentaria. El movimiento de la cadena agropecuaria, la logística vinculada al sector y la expansión comercial asociada a esta actividad están generando un nuevo dinamismo económico.

Este crecimiento proyecta a Cañuelas hacia diferentes zonas del área metropolitana y del interior bonaerense, consolidando su rol como nodo productivo dentro de la región.

Educación y formación: la apuesta por las facultades

Otro de los ejes que definen esta etapa es la consolidación de la oferta académica local. La instalación y expansión de propuestas universitarias y terciarias en el distrito no sólo responde a una demanda histórica de los jóvenes, sino que también se integra a la estrategia productiva: formar mano de obra calificada para sostener el crecimiento industrial y agroindustrial.

Nuevas gestiones con universidades

En esa línea, en los últimos días la intendenta mantuvo una reunión de trabajo junto a la secretaria de Educación, Cynthia Curti , con autoridades de la Universidad de Morón .

Del encuentro participaron el rector Héctor Norberto Porto Lemma, el secretario institucional Santiago Ratto y el vicerrector y decano de la Facultad de Derecho, Pablo Navarro.

Durante la reunión se analizaron nuevos proyectos y propuestas orientadas a ampliar la oferta académica en el distrito, con el objetivo de seguir consolidando a Cañuelas como una ciudad universitaria y generar más oportunidades de formación para los jóvenes.

Salud pública: el Cuenca como emblema

Si hay un punto que atraviesa ambas gestiones y define el perfil político del oficialismo local es la defensa del sistema público de salud. En ese marco, el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner ocupa un lugar central.

El hospital se convirtió en referencia regional en alta complejidad y en un símbolo de acceso gratuito y de calidad para miles de vecinos de Cañuelas y distritos cercanos.

Continuidad política y gestión compartida

La segunda gestión de Marisa Fassi forma parte de un proceso político más amplio que comenzó con las dos intendencias de Gustavo Arrieta, quien previamente condujo el distrito y sentó bases en materia de infraestructura, planificación urbana y fortalecimiento institucional.

Desde el oficialismo sostienen que esa continuidad permitió proyectar políticas a largo plazo y consolidar obras e inversiones que requieren más de un período de gobierno.

Un modelo que busca consolidarse

Con un gabinete renovado y áreas estratégicas reforzadas, la nueva etapa de gestión apunta a sostener el crecimiento productivo del distrito sin perder el eje social.

Industria, agroganadería, educación superior y salud pública aparecen así como los pilares de un modelo que busca consolidar a Cañuelas como uno de los polos de desarrollo más dinámicos del interior bonaerense.