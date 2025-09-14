NUEVO SORTEO DE LOTES CON SERVICIOS EN CAÑUELAS

El Municipio abre la inscripción para acceder a terrenos a un precio menor al valor del mercado inmobiliario.

El Gobierno Municipal, a través del programa Cañuelas Mi Lugar, anuncia un nuevo sorteo de lotes con servicios destinados a vecinos y vecinas del distrito. La inscripción será online del 9 al 22 de septiembre y permitirá a las familias acceder a terrenos urbanizados a un costo significativamente inferior al del mercado inmobiliario.

En esta etapa se sortearán lotes ubicados en: Gobernador Udaondo, Los Campitos y Alejandro Petión.

Quienes deseen participar deberán registrarse a través de la página oficial: www.canuelas.gob.ar/milugar. En el sitio también se encuentran publicadas las bases y condiciones.

Para más información, las y los interesados podrán acercarse a la Dirección de Tierras (25 de Mayo 662), de lunes a viernes de 8 a 14 horas, donde se brindará asesoramiento sobre requisitos y documentación.

