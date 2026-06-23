Octavio Salmón brilló en Bélgica con dos triunfos en tres días

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El ciclista cañuelense Octavio Salmón continúa destacándose en Europa y atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. En esta oportunidad logró dos importantes victorias en competencias disputadas en Bélgica, consolidando una temporada que viene siendo altamente positiva.

Por: @oscarhh10

Salmón, que se encuentra realizando la temporada europea desde abril, se impuso el sábado 13 de junio en la ciudad de Wetteren y volvió a festejar el lunes 15 en Ursel, dos tradicionales pruebas del calendario belga, ambas sobre recorridos superiores a los 100 kilómetros.

En diálogo con CañuelasYa, el deportista expresó su satisfacción por el presente que está atravesando: “Sin dudas es uno de mis mejores años, no solo por los logros, sino también por todo lo que he mejorado. Desde septiembre del año pasado cambié de entrenador y eso me ayudó mucho. Además, en Europa están más avanzados en varios aspectos respecto a Argentina”.

Sobre las competencias ganadas, detalló: “El sábado gané en Wetteren llegando en una fuga en solitario. Después, el lunes, en Ursel, definí al sprint junto a otros dos corredores tras recorrer más de 110 kilómetros escapados. Fueron dos carreras clásicas muy importantes de Bélgica”.

Más allá de los buenos resultados deportivos, Salmón reconoció que la distancia también tiene su lado difícil. “Lo que más extraño es mi familia, mi novia y nuestro perrito. Se siente bastante. También el estilo de vida es diferente; acá tengo otra rutina. De todas maneras estoy muy cómodo viviendo en la casa de un compañero de equipo”, comentó.

Actualmente, el ciclista regresó a Argentina debido al vencimiento de su período de estadía en Europa, aunque ya tiene previsto volver para completar su calendario internacional.

“Todavía me quedan 12 días disponibles para correr en Europa y seguramente los voy a aprovechar a fines de julio, cuando hay dos semanas con una mayor cantidad de competencias”, explicó.

Finalmente, Octavio agradeció el acompañamiento permanente de su familia y de los sponsors que respaldan su carrera deportiva, fundamentales para sostener su participación en el exigente circuito europeo.