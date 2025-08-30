Octavio Salmón, medalla de bronce en el Panamericano Juniors de Asunción.

Compartir

El ciclista cañuelense se subió al podio en la prueba de ruta tras recorrer 149 km en la costanera paraguaya.

Por: @oscarhh10

San Miguel del Monte – El ciclista cañuelense Octavio Salmón logró una destacada actuación en el Panamericano Juniors de Asunción 2025, al quedarse con la medalla de bronce en la especialidad Ruta.

La competencia, disputada en un circuito de 13,5 kilómetros sobre la costanera de la capital paraguaya, incluyó 11 giros para completar un total de 149 kilómetros. Salmón cruzó la meta con un tiempo superior a las tres horas, detrás del mexicano José Pietro, ganador de la prueba, y del peruano Ciro Pérez, quien se quedó con la medalla de plata.

En diálogo con CañuelasYa, el joven ciclista se mostró emocionado:

“Estoy muy contento con esta medalla. Fue un certamen para el cual me preparé en Europa durante varias semanas. Sé que es mi último Panamericano Juniors por la edad, y cerrarlo en el podio es muy especial”, destacó.

En sus redes sociales, Octavio también compartió sus sensaciones:

“Cerramos este ciclo con una medalla de bronce en ruta, un resultado que lo preparamos y construimos desde hace meses y lejos de casa. Mucho sacrificio y ganas de subirnos al podio, pero sobre todo de representar a nuestro país como se lo merece”.

Entre los agradecimientos, mencionó a su equipo de trabajo, al cuerpo técnico, a la Selección Argentina de Ciclismo, al Comité Olímpico Argentino, a sus sponsors y, especialmente, a su entrenador de ProfitLab y a su familia, a quienes reconoció por el acompañamiento constante.

Contratiempos en la contrarreloj

Una semana antes, Salmón había participado en la prueba de contrarreloj (40 km), donde una serie de inconvenientes organizativos lo perjudicaron. Problemas con el certificado médico, su altura y la posición del asiento retrasaron la largada, impidiéndole realizar un precalentamiento adecuado y generando tensión previa a la competencia.

La situación se sumó a otra polémica: los comisarios deportivos despojaron de la medalla de oro al sanjuanino Mateo Kalejman, tras un reclamo de la delegación colombiana que cuestionó la posición del asiento de su bicicleta.

Más allá de esas dificultades, el bronce de Salmón se convierte en un logro histórico para el ciclismo cañuelense y una muestra del alto nivel con el que el joven cerró su etapa en la categoría Juniors.