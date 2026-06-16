Operativo de Documentación e Integración Barrial recorrerá tres barrios de Cañuelas.

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Máximo Paz, Los Pozos y Los Aromos serán sede de nuevas jornadas del Operativo de Documentación 2026 y del Programa de Integración Barrial, con atención gratuita de 10 a 15 horas.

El Gobierno Municipal de Cañuelas informó el cronograma de una nueva semana del Operativo de Documentación 2026, una propuesta que acerca distintos trámites y servicios a los vecinos en los barrios.

Las jornadas se desarrollarán de 10 a 15 horas en los siguientes puntos:

Miércoles 17 de junio: Polideportivo de Máximo Paz.

Jueves 18 de junio: Sociedad de Fomento de Los Pozos, ubicada en Necochea 282.

Viernes 19 de junio: Sociedad de Fomento de Los Aromos, ubicada en La Rioja 2160.

Durante cada operativo, los vecinos podrán realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), solicitar partidas, gestionar certificados de domicilio y extravío, tramitar el Certificado de Pre Identificación (CPI), realizar empadronamiento de extranjeros, iniciar trámites de cambio de género y expedientes de inscripción tardía.

Además, habrá un espacio de Salud con toma de signos vitales y asesoramiento de distintas áreas municipales.

Entre los organismos y programas participantes se encuentran Relaciones Institucionales y Discapacidad, que brindará información sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y Pensiones No Contributivas; las áreas de Niñez, Ambiente, Huertas, Mujeres, Género y Diversidades y la Defensoría del Pueblo, junto a instituciones intermedias de cada localidad.

La iniciativa busca facilitar el acceso a trámites esenciales y fortalecer el vínculo entre el Estado y los vecinos, acercando servicios a distintos puntos del distrito.