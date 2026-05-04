Orgullo cañuelense: Marisa Fassi recibió a Agustín “Pipi” Barreiro, campeón de América con Boca.

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El basquetbolista formado en el Cañuelas FC fue distinguido tras consagrarse a nivel continental con el Xeneize.

La intendenta de Marisa Fassi recibió al basquetbolista cañuelense Agustín Barreiro, quien recientemente se consagró campeón de América con Boca Juniors, logrando un hecho histórico para la institución.

Barreiro, surgido del Cañuelas Fútbol Club, integra el plantel que alcanzó el título continental, marcando un hito tanto para el básquet nacional como para el conjunto xeneize, que obtuvo por primera vez esta consagración internacional.

Durante el encuentro, la jefa comunal destacó el recorrido del deportista, poniendo en valor el esfuerzo, la constancia y la disciplina que lo llevaron a la élite del deporte. Además, conversaron sobre su presente profesional, el proceso que lo llevó a este logro y los desafíos que se proyectan en su carrera.

“Historias que empiezan en Cañuelas y siguen creciendo”, expresó Fassi, resaltando el orgullo que representa para la comunidad contar con deportistas que trascienden a nivel nacional e internacional.

La reunión también permitió visibilizar el rol clave de los clubes formativos del distrito, fundamentales en el desarrollo de jóvenes talentos y en la construcción de trayectorias deportivas de alto rendimiento.

Al finalizar, la intendenta felicitó a Barreiro por el título obtenido y le deseó éxito en lo que viene, en una carrera que sigue posicionando a Cañuelas en lo más alto del deporte.