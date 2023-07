Panorama político: Massa ordenó lo ordenado y la interna de JxC conformó una ensalada ideológica.

Compartir

Por Eduardo Vitali

El consultor catalán de Unión por la Patria, Antoni Gutiérrez-Rubí, está intentando que la coalición oficialista unifique las voces de los distintos sectores para que haya un mensaje uniforme de cara a las elecciones; lo que no sucedió, prácticamente, durante todo el gobierno de Alberto Fernández.

La inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner fue la primera prueba de esa búsqueda estratégica. Con foto de unidas, tanto el presidente, como el candidato de unidad Sergio Massa y la vicepresidenta Cristina Kirchner, resaltaron la importancia de la obra hacia el futuro, sin ahondar en el pasado, donde las diferencias internas del Frente de Todos postergaron el arranque de la misma.

En la dirección que intentará ir UxP a nivel nacional, es el camino que viene transcurriendo hace años la conducción de Gustavo Arrieta y Marisa Fassi y que se sintetizó, una vez más, en el armado de listas: Fassi irá en busca de la reelección con el apoyo de todos los partidos que componen el panperonismo local.

Arrieta, que con una gestión más que aceptable como Administrador General de Vialidad Nacional logró tejer una muy buena relación con los gobernadores y con todas las fracciones del FdT. Quizás eso explica que encabece la lista del parlasur por la provincia de Buenos Aires, un lugar apetecible para varios dirigentes.

La estrategia proselitista del oficialismo cañuelense estará centrada en la cercanía con los vecinos que caracteriza a la actual mandataria y en mostrar hitos de la gestión, como son la numerosas obras que llegaron al municipio en estos últimos 4 años.

Por su parte, la feroz interna entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta despeja de toda posibilidad a que Juntos por el Cambio tenga una línea discursiva unificada. No solo eso, la listas cruzadas entre el Pro y la UCR generó una llamativa ensalada ideológica.

Poniendo el ejemplo en el plano local, en que situación lo coloca a Leonardo Iturmendi haber sellado un acuerdo con Carlos Alvarez, el candidato cañuelense de la Fuerza del Cambio, espacio que lidera Bullrich y que, entre otras cosas, relativiza la defensa de los derechos humanos, pone en duda el número de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar y cuestiona avances sociales como la despenalización del aborto y a los movimientos feministas. No parecen ser familiares esas posturas con el radicalismo que enorgullece a Raúl Alfosín.

Al margen de la ensalada ideológica, la oposición en Cañuelas vuelve a hacer cosas inexplicables como en 2019, cuando el dirigente radical “Nacho” Duhalde, quien venía de encabezar una lista de unidad en la legislativa de 2017 que logró un triunfo histórico ante el peronismos, no fue candidato.

Este año la singularidad pasa por la no candidatura de Leonardo Iturmendi, el dirigente opositor que mejor mide en el distrito según encuestas incluso oficialista y que viene de ganarle las PASO a Santiago Mac Goey en las últimas elecciones legislativas del 2021.

Paradójicamente, Álvarez no venía destacándose en las mediciones que circulaban en los despachos del palacio municipal, sino todo lo contrario. Sí puede destacarse del ex concejal y ex jefe de campaña de quien será su contrincante en las PASO que pudo conseguir el apoyo de todos los espacio como réplica de lo que sucede a nivel nacional. Su candidatura estará acompañada de la principal fracción del radicalismo que lideran Iturmendi y Federico Sabino; del Chino Farias que personaliza al espacio de Néstor Grindetti y de Alejandro Domínguez, el referente de Cristián Ritondo en el distrito.

El otro candidato del Pro, Santiago Mac Goey, no pudo celebrar lo mismo. Polo Perez Armari y Ezequiel Rizzi, quienes representan una importante porción radical, no acompañan su candidatura por diferencias en el armado de lista y porque no se le dio los lugares que ellos pretendían. No obstante, Carolina Torrila, referente local del candidato a vicegobernador, Gustavo Posse, sí acordó con Mac Goey.

Las campañas de Álvarez y Mac Goey, a priori, no parecen diferenciarse mucho: actividades con vecinos, recorridas barriales, presentación de lista luciendo apoyos heterogéneos y críticas al oficialismo.

Por el lado de La Libertad Avanza, la candidata será la ex contadora del Hospital Ángel Marzetti que tomó notoriedad pública en 2019 cuando se constituyó en una de las testigos del juicio oral y público contra el falso médico Felipe Nori Haggi Lacerda.

Ya que ni “Boyi” Sulpi, ni Martín Augusto integrarán la lista de candidatos, la nómina está compuesta de dirigentes sin relevancia local. Por ende, la performance de la LLA en Cañuelas estará atada a como le vaya a Javier Milei y a Carolina Piparo, los candidatos a presidente de la Nación y gobernador, respectivamente.

Tanto la coalición opositora como la oficialista posan sus miradas en este espacio por dos razones principales: absorberá votos a Juntos por el Cambio y podría sacarle la mayoría a Unión por la Patria en el Concejo Deliberante a pesar de que Marisa Fassi gane las elecciones el 22 de octubre.

Por ahora, los malos resultados en las elecciones provinciales, las denuncias por supuestas ventas de candidaturas y la caída en las encuesta de Milei, hace que La Libertad Avanza sea todo un interrogante para las elecciones que se avecinan.