Para tratamiento con células madre: Una cañuelense requiere ayuda por su salud.

Una trabajadora auxiliar educativa, de la secundaria N°4 del Barrio Libertad, requiere reunir fondos por unos $10 millones para el tratamiento con células madres. Laura Lismann fue diagnosticada en 2021 con mielodisplasia con fibrosis en la médula osea por lo que necesita de dicho tratamiento. La obra social que tiene no le cubre el alto costo que tienen las células madre.

Por: Oscar Heredia.

Ante este duro panorama desde cañuelasya.com tomamos contacto con Laura quien nos comentó «fui al Cuenca, a ver al osteopata porque tengo fuertes dolores y me dieron un calmante, estaba en la camilla y no me podía parar por el dolor en la cintura». Con respecto a los inicios de la enfermedad expresó «en 2021 me empezó a aparecer moretones en la panza, piernas y brazos, fuí a la hematóloga y me diagnosticaron la enfermedad». Cabe mencionar que Laura se trata en el hospital Italiano de La Plata y con el correr del tiempo da con un profesional que tiene un centro asistencial de avanzada en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. En referencia a esto Lismann manifestó «cuando me diagnosticaron la enfermedad en el Italiano, la médica me recetó vitamina B12, terminé una caja y pensé que tenía que seguir y me dice .. no, no, ya está… me di cuenta que no era así, que mínimo 4 meses tenía que tomar esa vitamina». Y dijo «que me puede pasar, le pregunté a la doctora, a lo que me dice que te puede agarrar dolor de huesos que no puedas llegar a caminar ó falta de aire ó hasta una leucemia «. Al tiempo que agregó «quedó así, me puse mal… Y hace 5 meses tengo estos dolores, que parecen un parto y que más voy a esperar, que me agarre una leucemia y tenga que hacerme quimio, rayos…ya hace un tiempo que buscaba odontólogo biológico, solo habia en Cordoba y Mendoza». «Y de repente veo que uno atendía en Palermo, me voy ahi para sacarme las amalgamas y empezar a desintoxicar mi cuerpo, y ahí de repente apareció este médico (Mazzarini) que tiene una clinica regenerativa/biológica en Cordoba y hablaba de células madre, mucha gente se cura con eso». Ademas indicó «saqué un turno con este médico en Palermo y él me dice …si yo podía ir a Córdoba para hacerme unos estudios, con una aparatologia que solo hay allá… fuí por dos días para hacerme los estudios, el médico me dice si me podía quedar más días y me desintoxicaron, me dieron vitaminas, minerales, ozono, plasma, volví mucho mejor». Siguiendo con la entrevista Laura comentaba «allá sentí alivio en todo sentido y yo sé que me van a curar allá, incluso el doctor me dijo…cuando vayas a tu casa seguro vas a sentir dolor porque tenés cuatro herneas lumbares, por que la enfermedad está y necesitas las células madre, me dijo el doctor «. Cabe mencionar que su obra social no cubre este tratamiento en Córdoba, primero porque es en otra provincia y además porque se da en una institución privada. Es por ello que Laura necesita ayuda económica y así poder reunir los fondos necesarios para el tratamiento con células madres. Los datos para donar es CBU 4530000800016861575829. El alias es LLISMANN1234, a nombre de Laura Elisabet Lismann.