Participación en Asunción de un seminario sobre el rol actual del PARLASUR.

Compartir

El encuentro reunió a representantes de distintos países del bloque para debatir sobre las atribuciones del Parlamento del MERCOSUR y su vinculación con los órganos de decisión regional.

En la ciudad de Asunción, Paraguay, se llevó a cabo el Seminario I: “Atribuciones actuales del Parlamento del MERCOSUR y su relación con el Consejo Mercado Común (CMC)”, una jornada destinada al análisis y debate sobre el presente y los desafíos institucionales del proceso de integración regional.

Durante el encuentro, los participantes intercambiaron experiencias y reflexionaron acerca del papel que desempeña el Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR) dentro de la estructura del bloque, así como sobre las herramientas necesarias para fortalecer la participación parlamentaria en la elaboración de políticas comunes para los países miembros.

La actividad también permitió abordar la relación entre el PARLASUR y el Consejo Mercado Común, órgano encargado de la conducción política del MERCOSUR, en el marco de los desafíos que plantea la integración regional en la actualidad.

Los organizadores destacaron la importancia de promover espacios de diálogo, cooperación e intercambio entre los representantes de los distintos países, con el objetivo de consolidar mecanismos institucionales que favorezcan una mayor integración entre los pueblos de la región.