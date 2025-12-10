¡Pehuén Village se expande con nuevos lotes! ☀
Una nueva oportunidad de tener tu casa en una de las zonas más lindas de Cañuelas 🏡
Conocé “Extensión Pehuén Village”, uno de los desarrollos más exitosos de Hilarión 🥇
Rodeado de verde, en un área ya consolidada, con forestación y acceso super cómodo para vos, tu familia y tu proyecto 🌲
¡No te quedes afuera! – Contacto 2226 537027 / 2226 489405 JP
Extensión Pehuen: El barrio estará ubicado lindero a Pehuen 1, en la localidad de Alejandro Petión, a 300 metros de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Exactamente entre Lomas de Petion y Pehuen 1.
Va a ser un barrio abierto y sin expensas, con lotes de entre 400 m2 y 460m2.
Tendrá solo 1 acceso por calle Mariano Acosta (mismo acceso que Pehuen 1). 🛣
Cada manzana contará con una sola calle sin salida, generando mejor estética visual y privacidad.
Tendido eléctrico subterráneo, luminaria led, y calles con adoquín entretrabado.
Con escritura y posesión inmediata-