¡Pehuén Village se expande con nuevos lotes! ☀

Una nueva oportunidad de tener tu casa en una de las zonas más lindas de Cañuelas 🏡

Conocé “Extensión Pehuén Village”, uno de los desarrollos más exitosos de Hilarión 🥇

Rodeado de verde, en un área ya consolidada, con forestación y acceso super cómodo para vos, tu familia y tu proyecto 🌲

¡No te quedes afuera! – Contacto 2226 537027 / 2226 489405 JP

Extensión Pehuen: El barrio estará ubicado lindero a Pehuen 1, en la localidad de Alejandro Petión, a 300 metros de la Autopista Ezeiza-Cañuelas. Exactamente entre Lomas de Petion y Pehuen 1.

Va a ser un barrio abierto y sin expensas, con lotes de entre 400 m2 y 460m2.

Tendrá solo 1 acceso por calle Mariano Acosta (mismo acceso que Pehuen 1). 🛣

Cada manzana contará con una sola calle sin salida, generando mejor estética visual y privacidad.

Tendido eléctrico subterráneo, luminaria led, y calles con adoquín entretrabado.

Con escritura y posesión inmediata-