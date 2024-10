¿Peligro de cierre del Hogar Santa María del Rosario?.

Compartir

En principio así se desprende de las declaraciones de Sonia Castro, administradora de la entidad ubicada en 9 de Julio y Larrea. Cabe mencionar que la entidad alberga a 14 personas especiales, los que viven permanentemente allí. Los distintos avatares económicos que vivimos en el último tiempo han sacado lo mejor de la ciudadania cañuelense, quienes han colaborado de mas de una forma con dicho Hogar. Pero en esta oportunidad hace parecer que se está ante una situación límite al máximo. Desde cañuelasya.com dialogamos con una trabajadora de años en la ONG y esto nos decía.

Por: Oscar Heredia.

¿El Hogar está en situación crítica?

Es así, es crítica y profunda. Está en riesgo el Hogar, es tal el riesgo que no hemos podido renovar el permiso del Ministerio de Salud para seguir funcionando como hogar. No sé que va a pasar con los chicos… si aca viniera el Ministerio y dijera … hasta acá llegamos, porque no hemos presentado todos los papeles. No conseguimos que la misma gente de la Comisión que se ha anotado termine por firmar los papeles, a ese punto hemos llegado. No se porque la gente que se anota para integrar una comisión y después desaparece.

¿La parte administrativa pone el riesgo la continuidad del Hogar?

Si.si. Aparte los fondos que envía desde el Ministerio de Desarrollo Social no son ni la mitad de lo que nosotros necesitamos. Subieron los sueldos, subió AFIP, subió todo y se nos viene encima el SAC (Sueldo Anual Complementario). La presidenta (de la CD) está pagando de apoquito los sueldos. Acá no entra mas plata, en la parte alimentos no hay riesgo porque los chicos estan bien alimentados. La curaduría está preocupada para que los chicos esten bien vestidos, que nos les falte nada. Pasamos de los $3millones que nos envia el Ministerio y nosotros necesitamos mas de $7millones (mensual)… como hacemos nosotros con esa diferencia.

¿Se ha caído los fondos que reciben por cada chico?

Los chicos han empezado en APYAD, ya al cumplir mas de 20 años allí y pasar los 45 años de edad empezaron a cobrar jubilaciones. Imaginate acá la presidenta estaba contenta porque con esa plata de los chicos (como a ellos no les faltaba nada) … entonces con esa misma plata la ingresaba para pagar sueldos, luz, gas, todo. Los chicos al empezar a cobrar la jubilación enseguida apareció Curaduría … claro la jubilación la tiene que cobrar Curaduría… va!!! lo cobra el juzgado que interviene en cada chico y ellos con los que depositan luego a Curaduría. Nos quedamos sin esa entrada también y por eso la Presidenta está desesperada. Vos tenes que generar .. y como vamos a generar si todo la gente está en la mala. Y se está hablando de que si se dá de baja el Hogar… todo lo que hay dentro del Hogar pasaría a la Escuela Nª 501. Lo que sí van a estar contento algunos con el edificio porque perdemos todo.

¿Esta situación se vivió antes?

Yo estoy hace 25 años acá y esto no nos pasó nunca. Íbamos bien hasta el año 2017 y después de ahí se empezó con que no se presentaron los papeles a tiempo. Es por culpa de la gente que no se pone las pilas y responde a lo que debe hacer. Perdimos a todos los socios, no había quien cobrara y los que pusimos para cobrar resulta que no rendían y así fue todo.

¿La solución sería que se regularicen los papeles?

Claro. Que los miembros de la comisión realmente se pongan a trabajar.. todos, no que uno solo trabaje. Y que se empiecen a organizar eventos. Antes era más seguido, venía Loma Negra, Mercedes Benz, había mas recursos. Ahora se ha cortado todo, decí que apareció esta gente y organizó un evento el domingo pasado. El domingo es el día de la madre y me puse a hacer biscochuelos, pastafrolas y espero que se compre… un paquete de manteca sale arriba de $3000, un maple de huevos arriba de $5000, cómo hago yo para no trasladar eso a los precios.

¿La Martona ayuda con el pago de la boleta de la luz?

Si, si. Ayudaba, porque ya dijo que terminaba su ayuda ahora. Yo decía conseguir padrinazgos de las empresas para cada chico y que aporte en la cuenta del Hogar, que sea constante ó que te sumes como socio, pero que te anotes y pagués. El tel del Hogar es 431439.