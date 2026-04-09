Peña folklórica con música, danza y arte en vivo este viernes en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre

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El evento será el viernes 10 de abril, con artistas locales, buffet completo y una propuesta cultural que combinará música, danza y pintura en vivo.

El próximo viernes 10 de abril se llevará a cabo una peña folklórica en la Sociedad de Fomento 12 de Octubre, organizada por el grupo musical Quimereando, en lo que promete ser una noche cargada de cultura, tradición y encuentro comunitario.

La propuesta incluirá música en vivo con la participación de artistas como Kevin Silva, Irene Cantora, Silvana Galli Carabajal, Nico Segovia, Gonzalo Zozaya, Ariel Pereyra y Sandra de la Vega, quienes formarán parte de una grilla variada para disfrutar durante toda la jornada.

Además, el evento contará con la presentación del grupo “Matices de la Danza”, que aportará su despliegue artístico sobre el escenario, sumando una propuesta coreográfica al espectáculo.

La peña también tendrá la conducción de Pablo Domínguez, mientras que el artista Juan Coria realizará pintura en vivo, sumando una experiencia visual que acompañará la música y la danza.

Durante la noche habrá buffet con bebidas, comidas y mesa dulce, ofreciendo un espacio ideal para compartir en familia o con amigos.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $4.000, mientras que en puerta costarán $7.000.