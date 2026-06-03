“Permanencias”, el rescate del patrimonio cañuelense a través del eco de la memoria.

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Este nuevo streaming de Dulce de Leche bajo la conducción de Juan Manuel Rizzi, Melany Flores y Martín Aleandro, y junto al soporte técnico de Adán Rowies, logra amalgamar la rigurosidad informativa con la sensibilidad artística. Al emitirse cada martes en el horario de 14:00 a 15:00 horas, el programa no solo ofrece profundizar sobre un tema en particular, sino que se propone entrevistas y música en vivo para amenizar la tarde.

Frente a la inmediatez del presente, la emergencia de espacios técnico-comunicacionales dedicados a rescatar nuestra identidad histórico-cultural se erige como un imperativo pedagógico fundamental para las nuevas generaciones.

El devenir histórico de una comunidad no solo se corporiza en sus monumentos arquitectónicos, sino que late, de manera primordial, en la riqueza inmaterial de sus tradiciones y en la vibrante oralidad de sus habitantes. En esta línea de pensamiento, la reciente inauguración del ciclo audiovisual Permanencias, transmitido por la plataforma YouTube: Dulce de Leche streaming, representa un valioso hito en la gestión de políticas públicas impulsadas por el Gobierno Municipal, a través del área de Comunicación Ciudadana, bajo la gestión de la intendenta Marisa Fassi.

Promovido desde el Instituto Cultural Cañuelas, este programa audio-visual asume la imperiosa necesidad de cartografiar la memoria colectiva local, devolviendo al ciudadano el rol de custodio activo de su propio pasado y de su acervo simbólico. Esta propuesta radica en su capacidad para propiciar un diálogo intergeneracional con aquellos actores sociales que transitaron y configuraron la Cañuelas del siglo XX. Escuchar las modulaciones de sus voces y rescatar las costumbres cotidianas de antaño permite reconfigurar el tejido de la identidad comunitaria, transformando la anécdota biográfica en un documento vivo de valor inestimable. La entrevista, concebida aquí no como mero entretenimiento sino como un riguroso ejercicio de memoria, faculta a los testigos de la historia local para transmitir saberes y vivencias singulares que, de otro modo, correrían el riesgo de diluirse en el olvido institucional y social.

Finalmente, esta voluntad de descentralizar y democratizar el conocimiento histórico a través de la tecnología no hace más que ratificar el compromiso del municipio por consolidar espacios donde el saber académico y la memoria popular converjan armoniosamente.