Personas con CUD ya pueden acceder al beneficio de transporte mediante la tarjeta SUBE.

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La Secretaría de Relaciones Institucionales y Discapacidad informa que desde el 16 de junio se encuentra habilitado el trámite para incorporar el beneficio de transporte a la tarjeta SUBE de las personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

La gestión puede realizarse de manera online a través del sitio web de SUBE o de forma presencial en Punto Digital, de 8 a 14 horas. Aquellas personas que aún no dispongan de una tarjeta SUBE podrán obtenerla de manera gratuita en Punto Digital para completar el trámite.

Además, se informa que el nuevo sistema que comenzará a implementarse a partir del 19 de junio convivirá con el Pase Libre Multimodal (PLM), que continuará vigente para sus beneficiarios, de acuerdo con lo establecido por la Resolución N.º 28/2026 de la Secretaría de Transporte de la Nación.

De esta manera, quienes actualmente utilizan el PLM podrán seguir viajando con ese beneficio mientras avanza la incorporación gradual del nuevo sistema mediante la tarjeta SUBE.

Cómo acceder al beneficio en la tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE (si ya está registrada, pasar al siguiente paso). Ingresar a la cuenta personal y seleccionar la opción «Beneficios». Cargar el número de CUD (10 dígitos). Activar el beneficio:

• En una Terminal Automática SUBE.

• Desde la app SUBE, ingresando en «Acreditá o consultá saldo» y luego en «Ver saldo» (disponible para Android 6 o superior con tecnología NFC).

• En la validadora del colectivo, informando al conductor que se desea activar el beneficio.

Importante: si la persona con discapacidad viaja junto a un acompañante, deberá realizar el procedimiento para habilitar ambos pasajes.