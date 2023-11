Política y Sociedad: Entrevista al profesor en Ciencias Sociales Gustavo Ciocca.

Compartir

A pocos días de las elecciones que decidirán el futuro de los argentinos, el profesor en Ciencias Sociales Gustavo Ciocca realiza un minucioso análisis de ambas propuestas que nos ayuda a pensar en los opuestos modelos de país que se disputan en las urnas.

Por Martín Aleandro

Cañuelas Ya conversó con el pensador Gustavo Ciocca:

¿Cómo ves el panorama social actual, donde gran parte de la población elije por un candidato que promete ajustar y derrumbar la estructura Estatal liberando todo a manos del Mercado?

Entiendo que la gente está enojada, sin embargo, la mayoría de los votantes no creo que quieran la ausencia del Estado. No creo que quieran una entrega de la estructura Estatal porque dependemos de la asistencia del Estado. En Seguridad, Salud, Educación, los subsidios y demás el Estado no puede estar ausente de ninguna manera. Cuando vos lo hablás con allegados, parientes o amigos que votaron a Milei te dicen que no estaría bueno que suceda eso, y otros te repiten que está loco pero no va a hacer nada de lo que dice. En otras palabras, hay un extraño “descreimiento” sobre la política que plantea La Libertad Avanza. En este sentido, a mi entender, el voto es por bronca y no por serias convicciones políticas. Aquí también juega un poco la frustración económica de estos últimos años en general. La postura negacionista gana en este sentido y no se valora todo lo que sucedió en los últimos 40 años de democracia como sistema. Este personaje y su entorno vienen a plantear y poner en duda cuestiones sobre la dictadura y el genocidio que ya estaban juzgadas en nuestra sociedad. Esta es una cuenta pendiente que tenemos quienes militamos, o educamos, es evidente que no hemos sabido trasmitir los valores y la importancia de la democracia en sí misma.

¿Cómo entedés que funcionaría el Sistema de “Vouchers” en educación que plantea Milei?

En realidad no funcionaría. El sistema de vouchers no funciona, de hecho Milei mismo reconoce cuando un periodista le pregunta qué pasaría con una escuela de montaña en Jujuy, con un grupo pequeño de alumnos que viven en la Puna, donde la plata de los vouchers no les alcanzaría para sostener ese único establecimiento educativo funcionando. Su respuesta fue sencilla y fría, Milei dijo que esa escuela estaría en quiebra y por ende tendría que cerrar. Aquí confunde y mezcla libremente la lógica del Mercado, el funcionamiento de una Empresa Privada que, si no vende tiene que cerrar, con una Institución Educativa que seguramente educó a varias generaciones en ese lugar de la Puna. Sin ir más lejos en Cañuelas tenemos escuelas con matrículas mínimas, multigrados en el caso de algunas primarias en zonas rurales, que funcionan con una matrícula muy pequeña y son la única posibilidad de educación que tiene los vecinos de esa zona. Los vouchers no funcionan ni en este caso recién mencionado, ni en escuelas con matrícula abundante, es un sistema que no te alcanza al menos que tengas 50 o 60 pibes por grado como para sostener mínimamente las cuestiones salariales y la infraestructura de la escuela. Tanta cantidad de estudiantes en un mismo salón atenta claramente contra cualquier tipo de calidad educativa. Las pocas experiencias que hay de vouchers requieren de un aporte mensual de las familias como si fuese una escuela semiprivada. Esta propuesta dejaría mucha gente fuera del sistema educativo. Evidentemente esto no funciona dentro de la estructura que nosotros conocemos como sistema educativo.

Siguiendo con este análisis… ¿cómo sería el “cambio” con respecto a Salud y Seguridad en caso que el proyecto de LLA prospere?

La propuesta de la Libertad Avanza es bien clara: sacar al Estado de todo. En más de una oportunidad Milei dijo que nada es gratis, todo tiene un costo y que cada uno debe hacerse cargo de sus cuestiones. En Salud si una persona debería pagar: el Plan de Vacunación que es uno de los completos a nivel mundial, con 19 vacunas obligatorias, las vacunas que tuvimos por el Covid-19, los estudios y análisis que nos hacemos rutinariamente, las intervenciones quirúrgicas de urgencia o programadas que a veces necesitamos estaría en serios problemas. Son millones y millones de pesos que debería pagar. Retirar el Estado de Servicios básicos como Salud, Educación, Seguridad y demás, implicaría que una gran parte de la población no va a tener acceso a esos servicios, e incluso sectores de clase media, o media alta se verían seriamente comprometidos. Por ejemplo, el caso de una internación prolongada por enfermedad, más medicamentos, médicos… son miles y miles de pesos diarios que la gente tendría que pagar.

Con respecto a Seguridad pienso que va a ser fortalecido pero no en virtud de un servicio a la población, sino en virtud de la represión que van a necesitar para llevar adelante e implementar los proyectos que necesitan. Al igual que la dictadura, lo que plantea La Libertar Avanza solo se podría implementar con represión y miedo.

¿Qué ves en el proyecto de Massa que cada vez más convence a la gente con políticas viables y siempre hablando del crecimiento de la industria y de un país unido?

Massa es el único candidato que plantea propuestas y por eso mismo se va afianzando su figura. Más allá que existe un anti peronismo muy fuerte que son quienes nos plantean esta disputa cabeza a cabeza. Mucha gente aunque sabe que va a salir perjudicada prefiere votar contra el peronismo. Hay una porción de la población que efectivamente es así. Sin embargo, Sergio Massa está pudiendo captar votos gracias a sus propuestas de salida a la crisis, de industrialización, sostener al Estado presente, la minería y exportación, y demás. Este discurso está siendo escuchado y entendido por un amplio sector social que se va sumando y a su vez entendiendo que el candidato opositor sólo propone “destruir al kirchnerismo; dinamitar el banco central, colocar el último clavo del ataúd” todo es violencia y la sociedad no quiere violencia.

Gran parte de la población desconoce la deuda con el FMI tomada por el anterior presidente Mauricio Macri, y culpa al Gobierno actual por la situación económica. ¿Por qué crees que sucede este fenómeno de falta de información o información mal o intencionalmente suministrada?

La mayoría de las veces los fenómenos son multicausales, en el caso puntual de la deuda y la falta de información sobre eso, una buena parte tiene que ver con los Medios hegemónicos y su campaña de desinformación permanente. A principios del gobierno de Macri solo se hablaba de “la pesada herencia”, “el PBI que se robaron” mientras habían recibido un país con muy poca deuda en pesos. Por un lado hablaban de “la pesada herencia” y por el otro planificaban endeudar al país terriblemente y en dólares. Hay una cuestión de desinformación que hicieron los grandes Medios de Comunicación que jugaron a favor del gobierno de Macri. Y también creo que la falta de comunicación de los gobiernos populares, y no solo en nuestro país, sino también en otras partes del mundo. Por eso mismo caló más profundo la idea que la actual crisis no está relacionada al anterior gobierno sino que se la relaciona directamente con el actual gobierno.

Y tampoco nunca se habla que Néstor y Cristina fueron quienes desendeudaron al país durante su gestión. Esta es también una cuestión a revertir y actuar con decisión, en ese sentido Massa está tomando medidas que incomodan a ciertos sectores y es necesario. Hay que dejar de pedir tantos permisos, la derecha cuando asume no pide permiso, avanza en beneficio de algunos pocos. Es tiempo que los gobiernos populares comiencen a avanzar en beneficio de la mayoría, eso implica tocar interese de sectores concentrados, pero bueno, no se puede hacer amigos en todos lados. La torta es una sola, para que alcance para todos hay que repartir en porciones equitativas.

Luego del atentado a Cristina, la falta de investigación por parte de la justicia, y el resurgimiento de grupos de extrema derecha en América y Europa: ¿Seguís creyendo que el Sistema democrático goza de buena salud?

El sistema democrático no está pasando por el mejor momento pero sí tiene o goza de buena salud. Ahí está el deber de quienes creemos en la democracia de fortalecer el sistema. Hay desencantos porque no se dieron los resultados, ni acá, ni en otras partes del mundo, que se esperaba de un sistema democrático: el bienestar general de la población. También es cierto que hay pujas de interés que llevan a que esa distribución de la riqueza no sea tal, porque obviamente que los poderosos, o el verdadero Poder, que es el poder económico tiene a la concentración y por lo tanto se opone a todo aquel que pretenda un nivel de desarrollo para el conjunto de la población. En este sentido es donde flaquea la salud del sistema democrático. El Poder Real tiene el “tiempo” del mundo para desarrollar su propuesta. Lo que no logró Franco Macri lo proyectó en su hijo, y si no logra Mauricio seguirán sus primos, hijos y demás. El proyecto de la Colonización no es una cosa de un día para el otro, sin embargo, el proyecto de comer todos los días, sí está en la familia en el día a día, por eso el “común” de la gente tiene menos tiempo para esperar soluciones. En cambio, los Poderes reales tienen mucho más tiempo para planificar, por un lado, sus políticas de concentración de la riqueza y dominación, y por el otro lograr la hegemonía. Milei viene a acelerar este proceso, está muy clara su dirección.