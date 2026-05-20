¿Por qué Eliseo es de Cañuelas? La curiosa referencia local que aparece en “El Encargado”.

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La exitosa serie argentina El Encargado volvió a dejar un detalle que no pasó desapercibido para muchos espectadores de Cañuelas. En más de una escena, se menciona que Eliseo Omar Basurto —el particular y polémico encargado interpretado por Guillermo Francella— nació en nuestra ciudad.

La referencia aparece de manera explícita dentro de la biografía del personaje: Eliseo Omar Basurto nació el 26 de abril de 1962 en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, antes de mudarse a Capital Federal y comenzar su carrera como encargado de edificio. Un dato que para la trama puede parecer menor, pero que para el público local generó sorpresa, orgullo y también intriga.

Porque la pregunta inevitable es: ¿por qué Cañuelas?

La serie, creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, suele trabajar con detalles muy precisos en la construcción de sus personajes. Y justamente por eso llamó la atención que eligieran a Cañuelas como lugar de origen de Eliseo, un personaje tan complejo como carismático, que se transformó en uno de los más comentados de la televisión argentina en los últimos años.

En la ficción, Eliseo combina una imagen amable y servicial con una personalidad manipuladora, calculadora y obsesiva. Conoce cada rincón del edificio y cada secreto de sus habitantes. Un antihéroe moderno que se mueve constantemente en la delgada línea entre la simpatía y la incomodidad.

Pero más allá del personaje, el guiño local despertó comentarios entre vecinos y seguidores de la serie. Algunos incluso comenzaron a preguntarse si hubo alguna referencia concreta, experiencia personal o vínculo de los creadores con Cañuelas que explique esa elección.

Por ahora no hay una respuesta oficial. Sin embargo, el detalle no deja de ser una curiosa promoción indirecta para la ciudad, que aparece mencionada en una de las producciones argentinas más exitosas de los últimos tiempos.

Y aunque Eliseo no sea precisamente el vecino ideal, muchos en Cañuelas ya sienten que el personaje tiene “algo nuestro”.