Presentación ante la SISU sobre un desarrollo urbanístico.

El Municipio acordó con la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación la

conformación de una mesa de trabajo y la suspensión de obras de infraestructura en un predio

que se encuentra fuera de zona para un desarrollo urbanístico.

Tras haber detectado movimientos de suelo y trabajos en un desarrollo urbanístico que cuenta con financiamiento de la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación (SISU) y carece de autorización del Municipio, el Gobierno Municipal solicitó una reunión urgente con las autoridades del organismo

nacional.

Este jueves 29 de junio se llevó a cabo dicho encuentro entre funcionarios de la SISU y el Municipio, representado por el Jefe de Gabinete, Fernando Jantus, en la cual el funcionario planteó la situación en relación

al acuerdo firmado por la SISU y la Cooperativa de Trabajo en Bloque Limitada.

En este sentido, el Municipio puso en conocimiento que existe como antecedente una Carta Documento (CD173623565) oportunamente enviada por la comuna en la que se le notifica a la SISU, BICE

Fideicomiso S.A. y la AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO (AABE), que: “…la

adquisición del inmueble identificado catastralmente como Pdo. 15; Circ. 4; Parc. 14; Partida 1316 de la

Localidad y Partido de Cañuelas …adquirido por la Unidad Ejecutora (COOPERATIVA EN BLOQUE) se

encuentra en una zona NO APTA (Rural) conforme la Ordenanza de Zonificación N° 997/1994 y sus

modificatorias”.

A su vez, en fecha 12 de diciembre de 2022 el Municipio recibió una respuesta por Carta Documento de la SISU en la que se manifiesta: “…se cumple en informar que este órgano administrador tomará en consideración lo informado en la pieza postal antes mencionada y se procederá a orientar, con el acompañamiento debido, a la Unidad Ejecutora, a

encausar y desarrollar el Proyecto en consonancia y conformidad con la normativa local vigente. Para ello, en caso de resultar necesario, se le solicitará a la Municipalidad de Cañuelas la colaboración y asistencia del caso, a los fines de lograr un óptimo desarrollo del Proyecto, para que el mismo se encuentre adecuado a la normativa municipal…”.

Resulta fundamental dejar claro que es exclusiva competencia municipal la planificación urbana de su territorio, identificando los usos permitidos, razón por la cual ambas partes acordaron mantener una mesa de trabajo a los fines de buscar entendimientos siempre dentro de las normativas vigentes. En tanto ello ocurra, quedan suspendidos todos los trabajos de suelo y/o infraestructura de cualquier tipo en el predio identificado catastralmente como Pdo. 15; Circ. 4; Parc. 14; Partida 1316 de la Localidad y Partido de Cañuelas.

El Municipio dejó expresa constancia de que en caso que ello no ocurriese, se hace reserva de las acciones administrativas y judiciales que en derecho correspondan, sobre el lote de tierra mencionado.

Resulta fundamental que la comunidad conozca las acciones llevadas adelante con el objeto de mantener

un desarrollo ordenado.

Ante las primeras versiones respecto de la compra de un predio destinado a un desarrollo urbanístico que no había sido informado al Municipio, ni presentado estudios de impacto ambiental, se tomó la rápida decisión de plantear la rezonificación de la zona y poner debidamente en conocimiento de la situación a la Secretaría de Integración Socio Urbana de la Nación.

No actuamos de forma corporativa respondiendo a decisiones inconsultas de organismos nacionales pese a pertener a nuestro mismo espacio político, como vergonzosamente hizo la oposición local cuando acompañaron la decisión del gobierno de Macri y Vidal de desmantelar nuestro Hospital retirando equipamiento

como el angiógrafo.

De ninguna manera este Gobierno tomará decisión alguna en contra de los intereses de la

comunidad de Cañuelas, y repudiamos el uso mediático y político que algunos actores pretenden darle a este tema en medio de una campaña electoral.

Tiene que quedar absolutamente claro que en todos los casos de loteos y proyectos urbanísticos no aprobados y fuera de zona, está absolutamente prohibido cualquier mecanismo de venta, preventa, o similar.