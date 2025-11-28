QUINTINO ETCHEVEST LLEGA A CAÑUELAS CON UN EMOTIVO HOMENAJE A CACHO CASTAÑA,

Compartir

Desde San Miguel del Monte hacia los escenarios de todo el país, Quintino Etchevest —artísticamente conocido como Quintino— se consolidó como una de las voces más destacadas a la hora de interpretar la obra del recordado Cacho Castaña. Con trayectoria, presencia escénica y un profundo respeto por la música popular argentina, el artista llega a Cañuelas con un homenaje que promete emocionar.

Un camino artístico marcado por la pasión

Quintino inició su carrera hace muchos años, siempre vinculado al mundo del espectáculo y a figuras que marcaron su formación. Una de sus primeras apariciones televisivas fue en Animales Sueltos, acompañando a la actriz y modelo Valeria Degenaro, hecho que lo introdujo en la escena mediática.

Con el tiempo, su estilo —influenciado por íconos como Cacho Castaña y Sandro— se fue afirmando como una propuesta sensible, honesta y profundamente conectada con el público.

Reconocimiento en televisión nacional

En los últimos años, Quintino participó del ciclo Talentos Federales, producido por Guillermo Marín, donde tuvo el honor de realizar el cierre en el Teatro Broadway, sobre la emblemática calle Corrientes.

Luego, su carrera tomó un nuevo impulso con su participación en Bienvenidos a Bordo, el programa conducido por Laurita Fernández en Canal 13, donde su interpretación de Cacho Castaña recibió elogios del jurado y lo posicionó entre los favoritos del certamen.

Posteriormente, el formato continuó en una nueva versión emitida por Canal 9 bajo el nombre Bienvenidos a Ganar, nuevamente conducido por Laurita Fernández, donde Quintino volvió a destacarse y reafirmó su lugar como uno de los imitadores más reconocidos del país.

Un homenaje junto a los músicos originales de Cacho

Uno de los hitos más significativos de su trayectoria ocurrió en Monte, donde se presentó a sala llena acompañado por los músicos que integraron la banda de Cacho Castaña. Con arreglos originales, una puesta fiel a la esencia del maestro y una calidad vocal indiscutible, el espectáculo se convirtió en una noche cargada de emoción.

El público destacó la sensibilidad del artista, su calidez y su capacidad para homenajear sin caer en imitaciones forzadas, logrando un equilibrio perfecto entre respeto y autenticidad.

29 de noviembre en el Cine Teatro Cañuelas: una noche imperdible

Quintino confirmó que el próximo 29 de noviembre a las 21 horas, su espectáculo llegará al Cine Teatro Cañuelas, ofreciendo una oportunidad única para reencontrarse con las canciones que marcaron a distintas generaciones de argentinos.

La presentación incluirá clásicos inolvidables interpretados nuevamente junto a los músicos originales de Cacho, en un show de altísimo nivel artístico y profundo contenido emocional.

Una voz que honra a otra voz

Quintino no imita: interpreta. Siente y revive cada canción. Con dedicación y talento, sostiene un homenaje que conecta generaciones y honra la memoria de uno de los grandes íconos de la música nacional.

Su llegada a Cañuelas propone una velada íntima, cálida y profundamente emotiva. Una invitación a celebrar el legado de Cacho Castaña a través de una de las voces que mejor lo interpreta en la actualidad.