RECLAMOS ANTE EL OCEBA Y LA COOPERATIVA CARBONI.

En el transcurso de la última semana avanzaron las gestiones del Gobierno Municipal en torno a los reclamos planteados por vecinos de Uribelarrea y El Taladro respecto del servicio eléctrico prestado por la Cooperativa Eléctrica Antonio Carboni Ltda., particularmente por los fuertes incrementos registrados en la facturación y las dudas manifestadas sobre la correcta medición de los consumos.

En este marco, por instrucción de la intendenta Marisa Fassi, el pasado jueves el secretario de Gestión y Seguridad, Fernando Jantus, mantuvo una reunión con Roberto Daoud, vicepresidente del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA). Del encuentro participaron también los vecinos Verónica Vicente, de Uribelarrea, y Gustavo Archenzio, de El Taladro.

Durante la reunión se formalizó ante el organismo provincial el reclamo, acompañando documentación correspondiente a distintos casos testigo. Asimismo, se confeccionó un acta en la que se solicitó formalmente la realización de una auditoría por parte del OCEBA sobre la prestación, medición y facturación del servicio.

En continuidad con estas gestiones, este martes representantes de la Cooperativa Eléctrica Antonio Carboni se hicieron presentes en el Municipio en respuesta a la intimación efectuada oportunamente por el Gobierno Municipal. Participaron de la reunión el presidente de la entidad, Eduardo Liñeiro, y el responsable técnico, Matías Pasztor, quienes fueron recibidos por Fernando Jantus; el secretario Legal y Técnico, Sebastián Demicheli; la asesora de la intendenta, Laura Rial; y el concejal Fernando Abdo.

Durante el encuentro, los funcionarios municipales expusieron los reclamos recibidos y solicitaron explicaciones respecto de los incrementos registrados. Por su parte, los representantes de la Cooperativa ratificaron su posición, sosteniendo que los montos facturados se corresponden con los consumos efectivamente registrados por los medidores.

Ante esta situación, se acordó llevar adelante una auditoría técnica adicional, independiente de la solicitada al OCEBA, sobre una muestra de 20 casos testigo, integrada en partes iguales por usuarios de Uribelarrea y El Taladro. La revisión será realizada por personal técnico de la Cooperativa, con supervisión del Municipio.

En tanto se lleve adelante este proceso de verificación y hasta que la auditoría se encuentre debidamente concluida, la Cooperativa accedió a no suspender el suministro eléctrico a los usuarios.