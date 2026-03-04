Reconstruyeron la Escuela Rural Nº 19 tras el temporal y comenzó allí el ciclo lectivo 2026.

Compartir

La institución de La Noria había sufrido la voladura total del techo semanas atrás. Con una rápida intervención del Municipio y el acompañamiento de la Provincia, el edificio fue reconstruido y la comunidad educativa pudo iniciar las clases en mejores condiciones.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo 2026 en la Escuela Rural Nº 19 del paraje La Noria, que semanas atrás había quedado gravemente dañada tras un fuerte temporal que provocó la voladura total del techo.

Gracias a una rápida intervención del Municipio y al acompañamiento del gobierno provincial, el establecimiento fue reconstruido en tiempo récord y la comunidad educativa pudo comenzar las clases en un edificio completamente renovado.

Del acto participaron la secretaria de Educación, Cynthia Curtis; el presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta; la jefa distrital de Inspectores, Silvia Dickie; la directora provincial de Educación Técnica Superior, Carla Maglione; la directora de la institución, Vanesa Fusco; además de consejeros escolares, inspectores, docentes, auxiliares y familias de la comunidad.

Durante la jornada, la intendenta hizo entrega de una imagen de la Virgen del Carmen para la escuela y obsequios destinados a los alumnos y alumnas. La imagen fue bendecida por el cura párroco Federico Sosa, en un gesto simbólico de acompañamiento a la comunidad educativa tras lo ocurrido.

En su discurso, Fassi destacó el trabajo realizado desde el primer momento para recuperar el edificio escolar.

“Esta escuelita sufrió la voladura del techo y hubo un equipo, con Guido a la cabeza y la inspectora jefa distrital, que trabajó desde el primer día para que hoy estemos iniciando el ciclo lectivo acá, en nuestra escuela”, señaló.

La reconstrucción demandó una inversión cercana a los 100 millones de pesos, fondos que fueron adelantados por el Municipio para dar una respuesta inmediata a la emergencia.

Los trabajos incluyeron el reemplazo completo del techo y una intervención integral que permitió renovar distintos espacios del edificio. Además, se realizaron mejoras en las instalaciones de agua y gas, trabajos de seguridad, pintura general y la incorporación de nuevos juegos para los chicos y chicas.

La obra no sólo permitió reparar los daños ocasionados por el temporal, sino que dejó al establecimiento en mejores condiciones que antes del siniestro.

“Para nosotros es fundamental estar presentes”, remarcó la intendenta, quien también hizo referencia al contexto económico. “Estamos ante momentos muy difíciles, con caída de recursos del Gobierno nacional hacia la Provincia y paralización de la obra pública. Pero entendemos que lo más importante para la patria es la educación”, sostuvo.

En la misma línea, el presidente del Consejo Escolar, Guido Peralta, recordó que tras el temporal la escuela había quedado “prácticamente destruida”, pero que a las pocas horas ya había equipos trabajando en el lugar.

“Hubo una decisión clara: manos a la obra. Los chicos tenían que empezar las clases dentro de su escuela”, expresó, al tiempo que agradeció a los trabajadores que durante todo febrero avanzaron sin medir días ni horarios para cumplir el objetivo.

Por su parte, la directora Vanesa Fusco celebró el resultado de las obras y, con emoción, aseguró que la escuela quedó “hermosa” y más fuerte. En su mensaje a los estudiantes, invitó a toda la comunidad educativa a hacer de este nuevo comienzo “un año lleno de aprendizajes útiles para la vida”.

Finalmente, la directora provincial Carla Maglione transmitió el saludo del gobernador Axel Kicillof y destacó el valor de la escuela pública como espacio de encuentro.

“La escuela es el lugar del reencuentro y de la construcción de la democracia, aún en tiempos de tanta violencia y malestar”, afirmó, valorando el compromiso cotidiano de docentes, auxiliares y familias.

