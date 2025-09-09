“Resilientes” se presenta en el Cine Teatro Cañuelas.

Compartir

Este sábado 13 de septiembre se presentará en el Cine Teatro Cañuelas el espectáculo de baile y tradición “Resilientes”. Bajo la dirección del cañuelense Diego Franco, fundador de Argendance Company, la compañía llega con una trayectoria de más de diez años y recientes giras por Europa y Norteamérica.

En diálogo con CañuelasYa, Franco expresó: “Mi actualidad es la que soñé. Trabajé mucho para tener grupos de Argendance divididos en cuatro países: Estados Unidos, Canadá, Italia y Alemania. Es una realidad soñada, con un presente muy lindo, para el cual me rompí el lomo trabajando y ensayando para que Argendance tome color en estos países”.

Respecto al espectáculo que presentarán en Cañuelas, el director señaló: “Se llama Resilientes, ya lo presentamos en Cañuelas, pero ahora está evolucionado en cuanto a calidad, música e historia, y los bailarines son otros. El espectáculo cuenta la historia de un bailarín, como podría ser la de cualquier persona del interior que sueña con seguir creciendo yendo a Buenos Aires en busca de oportunidades”. La obra, en este sentido, está inspirada en la vida real de los directores de Argendance, Aldana y Diego, combinada con elementos de ficción.

Sobre el recorrido internacional de los últimos años, Franco comentó: “En estos dos últimos años estuvimos trabajando por todo Estados Unidos. También fuimos parte del Circo Ringling Brothers, pasando por Los Ángeles, Las Vegas, Boston, Nueva York, entre otras ciudades”.

El bailarín también destacó el lugar que ocupa la danza en su vida: “El baile para mí es todo, me permite desconectarme cuando estoy triste o feliz. En los ensayos me olvido de cualquier problema, me conecta con mis raíces y me recuerda mi niñez con mi familia”.

Consultado sobre los artistas con los que compartió escenarios, recordó: “Trabajé con Flavio Mendoza, dirigido por Facu Masey, y con el correr del tiempo se transformó en uno de mis mejores amigos”.

Actualmente, Argendance Company está integrada por 30 artistas distribuidos en cuatro países. De ellos, 14 bailarines participarán en la presentación del próximo 13 de septiembre en Cañuelas.

La compañía puede seguirse en redes sociales como Argendance Company (Instagram, YouTube y Facebook) o a través del perfil de su director, _francodiego, en Instagram.