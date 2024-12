Respetar al otro!: Más luces, más abrazos y menos ruido.

Compartir

Ante la proximidad de los días festivos por navidad y año nuevo se renuevan el pedido del no uso de la pirotecnia de alto ruido. Algo que no solo afecta a las personas con autismo, sino también a nuestras mascotas. Ante esto dialogamos con Mariel Salas, Acompañante terapéutico especializada en trastornos y asesora de familias, sobre TEA cuyo hijo tiene TEA (trastorno de espectro autista) y nos comentó lo siguiente.

Por: Oscar Heredia.

Llegan las fiestas y el uso de pirotecnia aparece ¿Que opinas?

Una de las cosas que más ví en este tiempo son los nuevos casos de nenes que están super aturdidos. Mi hijo ya tiene 17 años ya no le genera tanto malestar, pero ver los nuevos casos realmente es impactante es desesperante a veces ver a los papás de cómo manejarse, no solo con los fuegos artificiales sino también de los ruidos molestos que serían las motos o todo aquello que genera ese malestar en ellos. Y la verdad los desespera porque no saben porque está sucediendo.

¿Que es TEA?

Es un trastorno neurológico, que afecta tres áreas, no es una enfermedad. Afecta el lenguaje, la interacción social y la conducta. Pero también dentro de esa afectación hay un área importantísima que es el sistema nervioso. Tiene un área que afecta lo sensorial, todo aquello que persive, cómo lo escucha, cómo lo siente en todos los sentidos. La vista con las luces, los oidos en este caso y el impacto de los sonidos fuera de lo normal. Nosotros tenemos una capacidad de graduar el sonido o de poner en segundo plano ciertos sonidos, en el caso de los chicos TEA no tienen esa capacidad. Y lamentablemente eso hace que ellos escuchen el mismo sonido tanto de tu voz como del escape de la moto o el estruendo de una pirotecnia al mismo valor y hace que no solamente sea molesto sino también doloroso. Llega un momento que el sistema nervioso colapsa, hace crisis, puede llegar a un ataque de nervios sino también levantar la presión, llegar a un punto tal de límite físico y mental. Es terrible la escuela que deja en ellos no solamente es la navidad, sino que después tenemos que trabajar muchísimo con terapias.

¿No solo son los ruidos de las fiestas, sino también los días subsiguientes?

Si.si. Es como por ejemplo uno está asustado por un robo, una sensación que uno no sabe cómo pasó, perdiste la confianza, tuviste miedo, hay una desesperación. Esa sensación es la que ellos les queda, ese sobrestimulo a través de los sonidos y luego lo llevan a todas las áreas de su vida. Después del impacto de la navidad (que nosotros decimos festejos) hay chicos que no han salido por meses de la casa.

¿Cómo ves a la sociedad en este sentido?

Mirá, nosotros con Acompañarte nuestra organización, hace más de 10 años que estamos trabajando. La sociedad toda ha tomado conciencia, entiende lo que es una campaña de concientización. Entiende lo que es «más luces, menos ruido», vos vas a la calle y le preguntas a una persona que es autismo y sabe responderte. Las campanas, los grupos de padres, las organizaciones han sacado más información y eso hace que la gente esté conciente. Pero todavía está esto de poner en práctica todos en general, es algo que se va a trabajar por muchos años más. Pero sí veo que no hace mucho tiempo el municipio también adhirió a la ley del autismo y eso también hizo que para nosotros (que trabajamos hace más de 10 años) hace un mimo al alma. Ya que se está dando el lugar que necesitamos que es desde el Estado. Por ahí estamos bien porque sabemos que la adhesión a la Ley de Autismo es un reconocimiento a saber que hay una falencia, hay una necesidad social que tenemos que ponernos entre todos. Este 2024 estoy muy feliz porque nuestro municipio se adhirió.

¿Cómo vienen trabajando y ya se piensa en 2025?

En enero y febrero vamos a ir por los barrios como Acompañarte dando información y también llevando el tema de las fiestas para que ustedes puedan entender no solo lo que vive una persona con Autismo sino lo que conlleva el hecho de un momento de festejo para nosotros las consecuencias y secuelas que puede llegar a tener una persona de por vida en una persona autista.

¿Sería beneficioso prohíbir la venta de pirotecnia?

Lo que si tendríamos que hacer es concientizar. También graduar el impacto sonoro de esa pirotecnia. Creo que tenemos que ser realistas, en el mundo van a encontrar también situaciones y cosas que van a tener que confrontar. No solo estamos hablando de Autismo, estamos hablando de una sociedad que quizás necesitamos concientizarnos de que en algún momento, por ejemplo, todos vamos a ser mayores.

¿Cómo están en redes sociales ?

La página es acompañarte hablamos de Autismo, el mismo facebook. En Instagram es 07marielsalas.