Retoma actividad el 20 de enero: Instituto Cultural modo verano.

A pocas horas de dar inicio al nuevo año son muchas las actividades que han entrado en modo verano. Entre esos está el Instituto Cultural Cañuelas que retomará actividades el 20 de enero próximo con los talleres de esta época del año.

En este sentido cañuelasya.com dialogó con Malva Balbo, integrante del «insti», quien nos comentó «el balance de 2024 es positivo porque se pudo trabajar mucho y bien a pesar de la situación que vive el País que tiene que ver con la cultura y el Insti tiene esa magia de que todos tienen la camiseta puesta». Asimismo al hacer referencia a la cantidad de personas que han pasado en 2024 por el Insti agregó «hubo un incremento en la cantidad de alumnos ya que entre la sede y los decentralizados son mas de 2000 las personas que han pasado por las distintas actividades». Con respecto a actividad en este verano Malva sostuvo «ahora vamos a estar sin actividad hasta el 20 de enero, teniendo en cuenta que la mayoría de los profe estan de vacaciones, siendo una manera también de reorganizarnos nosotros como equipo». A lo que agregó «si bien no tenemos los horarios fijos, quizas cambien por el verano en el horario de las 13hs y 15hs ó 16hs, pero bueno vamos a ver como lo organizamos, el horario del Insti será de 9hs a 20hs como lo es habitualmente». Cabe destacar que los talleres fuertes y que se dictarán durante gran parte del año comenzarán en marzo, primero con las inscripciones y luego su desarrollo, siendo la participación en cada uno de ellos de manera libre y totalmente gratuitos para la comunidad cañuelense. Un pilar importante y de vital apoyo por parte del Gobierno Municipal a traves de la Intendenta Marisa Fassi como una clara política de Estado. En la segunda semana de marzo se conocerían los talleres anuales con la grilla de dias y horarios. Sobre la importancia de tener este Instituto Cultural, Malva Balbo manifestó «el Insti no tiene techo, en lo personal es un lugar que quise desde que supe que iba a estar y hoy ser parte de ello es muy lindo, muy gratificante trabajar con los profes, el equipo administrativo que tenemos es muy lindo, muy comprometida con el espacio y creo que es lo que se necesita». A lo que agregó «por eso el Insti cumplió 10 años, cada vez está mas acentado, siempre va por mas y en lo personal tengo allí un pedazo de mi vida que es el escenario que lleva el nombre de mi papá que es muy significativo, es un espacio que se lo valora y se lo quiere desde el minuto cero». En 2024 marcó una fuerte presencia de participantes del area cultural en los Juegos Bonaerenses, al hacer referencia esto Malva nos indicó «mas allá de que es una propuesta de la Provincia de Buenos Aires y hay que tomarla como tal, nosotros en 2024 tuvimos la oportunidad de formar parte y acompañados por las areas de deporte, discapacidad y adultos mayores, la idea fue que la comunidad de acercara participar, se gestionó un espacio para que se puedan desarrollar todas las disciplinas y que la gente pueda compartir con ellas, asi que la respuesta fue muy positiva de la gente y nuestra también, me sentí muy cómoda y fue una muy linda experiencia». La redes sociales del Instituto Cultural y vias de comunicación son Facebook Instituto cultural Cañuelas, Instagram Institutoculturalcanuelas y WhatsApp 2226477607.