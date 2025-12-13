REUNIÓN ENTRE AUTORIDADES DEL MERCADO AGROGANADERO Y LA INTENDENTA MARISA FASSI

Compartir

La intendenta Marisa Fassi recibió a las autoridades del Mercado Agroganadero. El encuentro tuvo por objeto consolidar una agenda de trabajo compartida entre la institución y el Municipio para fortalecer el desarrollo del MAG.

La jefa comunal recibió en su despacho al presidente del Mercado Carlos J. Colombo, su vicepresidente Fernando B. Sáenz Valiente, y el coordinador Nicolás Franchini.

Durante la reunión, las partes coincidieron en la importancia de profundizar el trabajo articulado que vienen desarrollando desde la radicación del mercado en Cañuelas.

Los directivos del MAG destacaron que el eje del encuentro fue “seguir trabajando en conjunto, encarando obras que son beneficiosas para el Mercado Agroganadero, y sus usuarios, además de presentar algunos proyectos de acciones comunitarias”.

En tanto, la intendenta Marisa Fassi destacó que “el Mercado Agroganadero de Cañuelas es mucho más que un espacio de comercialización, es un motor estratégico para el desarrollo regional y un símbolo de nuestra identidad productiva. Su llegada consolidó a Cañuelas como el principal polo ganadero del país, generando empleo, innovación y nuevas oportunidades para cientos de familias”.