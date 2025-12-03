Reunión regional para fortalecer el abordaje de la tuberculosis en la Cuenca Alta.

Compartir

Equipos de salud municipales y autoridades sanitarias participaron de un encuentro regional para mejorar el abordaje de la tuberculosis (TBC) en la Cuenca Alta Matanza Riachuelo. En representación de Cañuelas estuvo presente el secretario de Salud del Municipio, Dr. Daniel Arfús, junto a Laura Rial, consejera del HCANK por Cañuelas, y Paula Paniagua, directora ejecutiva del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner (HCANK).

Convocado por el área de Extensión Territorial del HCANK, el encuentro reunió a los efectores que integran la Red de la Cuenca Alta con el fin de conformar una mesa de trabajo específica para TBC, destinada a fortalecer el trabajo en red, optimizar la respuesta sanitaria y mejorar la continuidad de cuidados en los distintos territorios.

Durante la jornada se compartieron diagnósticos sobre los recursos disponibles, las fortalezas y las dificultades existentes en el abordaje territorial de la tuberculosis, lo que permitió identificar necesidades comunes y oportunidades de mejora sistémica.

Como primer acuerdo de trabajo, se definió avanzar en el diseño de un instrumento unificado de seguimiento de pacientes con TBC dentro de la red, que facilite la comunicación y mejore la trazabilidad de las trayectorias de cuidado. Además, se resolvió la creación de una agenda de apoyo matricial a cargo de especialistas del HCANK, destinada a acompañar y asesorar a los equipos territoriales frente a dudas diagnósticas o terapéuticas.

El encuentro concluyó con el compromiso de dar continuidad periódica a estas reuniones para consolidar la red específica de TBC y potenciar acciones orientadas a la detección temprana, el acceso al diagnóstico y la adherencia a los tratamientos.

Finalmente, los participantes destacaron que esta metodología de trabajo colaborativo será replicada para otras patologías prevalentes en la región, con el objetivo de fortalecer integralmente la capacidad de respuesta del sistema de salud en toda la Cuenca Alta Matanza Riachuelo.