Rotary Cañuelas plantará 26 árboles en homenaje a sus fundadores.

En el marco de su 75.º aniversario, la institución realizará este sábado 26 de septiembre, a las 11, en el Parque de la Salud, una jornada denominada “Raíces del Club”. Se plantará un árbol con una placa conmemorativa por cada uno de los 26 socios que fundaron el Rotary Club Cañuelas en 1951.

El Rotary Club Cañuelas se prepara para vivir uno de los momentos más significativos de la celebración de sus 75 años de historia. Este sábado 26 de septiembre, a partir de las 11:00 horas, llevará adelante en el Parque de la Salud la iniciativa “Raíces del Club”, un homenaje a quienes hicieron posible el nacimiento de la institución.

El Rotary Club Cañuelas fue fundado el 1.º de septiembre de 1951 por un grupo de 26 vecinos que dieron inicio a una historia marcada por el servicio y el compromiso con la comunidad.

A 75 años de aquel comienzo, la institución decidió recordarlos de una manera especial: plantará un árbol por cada uno de sus socios fundadores. Cada ejemplar tendrá además una placa conmemorativa con el nombre de la persona homenajeada.

Para la ocasión fueron especialmente invitadas las familias de aquellos primeros rotarios, y se espera también la participación de autoridades, representantes de instituciones locales y miembros de la comunidad.

Los 26 socios fundadores

Los hombres que dieron origen al Rotary Club Cañuelas fueron: Miguel Ángel Arín, Lizardo Cáceres, Pedro Mario Cajaraville, Mario Espinosa, Bernardo Etchevers, Juan Ramon Etchevers, Manuel Ezquerra, Tomás Fantino, Francisco Fiumara, Héctor Garavaglia, Alberto García Núñez, David Gaustein, Osvaldo Inmediata, Eduardo Jamardo, Heber Juárez Roldán, Ángel Marzetti, Juan Mazzoleni, Abelardo Mejías Peláez, Salomón Odessky, Alberto Penna, Marcial Rapela, José Salerno, José Samarati, Armando Uhalt, Pedro Uhalt y Ángel Vilas.

La elección de los árboles como símbolo busca que el reconocimiento trascienda el aniversario. Las nuevas raíces que quedarán en el Parque de la Salud representarán el legado de aquellos 26 fundadores y una historia que continúa creciendo después de siete décadas y media.

La actividad se realizará este sábado 26 de septiembre a las 11:00 horas en el Parque de la Salud de Cañuelas, en una jornada que reunirá pasado y presente para recordar a quienes, en 1951, comenzaron a escribir la historia del Rotary Club Cañuelas.