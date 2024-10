S.O.S. Universidad Pública.

Compartir

Como es de público conocimiento, el miércoles 2 de octubre se realizó la Segunda Marcha Federal Universitaria en apoyo a la promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y a la revisión del proyecto de Presupuesto 2025 para el sistema universitario. La movilización hacia el Congreso de la Nación tuvo como objetivo la defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional, que están siendo desfinanciados desde que asumió el actual Gobierno de Milei.

Por Martín Aleandro.

Los trabajadores tuvieron una pérdida salarial de un 63,5 por ciento en lo que va del año. El Gobierno ofreció un 6,8 por ciento de aumento que obviamente fue rechazado debido a que no recompone la caída del sueldo del sector universitario. El Gobierno reconoce la deuda y la caída abrupta del salario, pero niegan la posibilidad de realizar un cronograma de actualización para cambiar esta situación que afecta a las universidades de todo el país.

El fracaso en la negociación que se llevó a cabo en el Congreso por el presupuesto para el 2025 y la recomposición salarial de los docentes y no docentes del sector universitario llevó a los gremios, estudiantes y el conjunto de rectores a iniciar un cronograma de lucha para manifestar el descontento y visibilizar el peligro que corre el sistema de educación pública.

El Frente sindical universitario está integrado por Conadu Histórica, Conadu, Fedun, Ctera, Fagdut, Fatun y UDA. El presidente del Centro de estudiantes de la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora Oscar Bogarín nos dijo que: “Ayer llevamos a delante una histórica convocatoria en un plenario clase abierta con toda la comunidad de la UNLZ donde pudieron dar su diagnóstico y decir lo que piensas estudiantes, docentes y no docentes. Luego del plenario realizamos una marcha desde la Biblioteca central hasta la Avenida Juan XXIII a volantear para visibilizar la situación crítica que está atravesando nuestra universidad porque entendemos que no debemos quedarnos en la endogamia universitaria sino que vincularnos con la comunidad de la cual somos parte. Por esto mismo no nos quedamos en la actividad histórica que realizamos ayer sino que hoy vamos a seguir con una Radio Abierta en donde la voz de los estudiantes estará presente. Para mañana miércoles tenemos programado dar clases abiertas en el centro mismo de Lomas de Zamora, en la Plaza Grigera, lugar principal del distrito, convocando a toda la comunidad a participar y en conjunto poder defender una herramienta tan importante que es la Universidad Pública”.

Hoy martes se está llevando a cabo una reunión donde participan los centros de estudiantes, los gremios y el conjunto de rectores para definir un plan de lucha sostenible a nivel nacional. Una de las propuestas que evalúan es organizar en el mes de noviembre una marcha desde el interior del país hacia la Capital Federal que se extienda en el tiempo, una marcha Federal. Por otro lado también está la idea de organizar movimientos y marchas en distintos puntos del país distintos días de la semana para luego converger en una Gran Marcha.