Salvaje femicidio en Cañuelas.

El hombre fue detenido a las pocas cuadras del lugar del crimen mientras escapaba a bordo de un auto. Le incautaron una pistola 9 milímetros.

María Isabel Speratti Aquino, una mujer de 40 años de la localidad de Cañuelas, se disponía a llevar hoy a las 7.30 de la mañana a su hijos al colegio cuando su ex marido, sin mediar palabra y delante de los chicos, la atacó a balazos. De acuerdo con lo que trascendió, uno de los tiros impactó en su cabeza, por lo que debió ser trasladada de urgencia al Hospital Cuenca Alta donde, dos horas después, murió.

El agresor, identificado como Javier Alejandro Núñez (47), fue detenido poco tiempo después mientras se movilizaba en un Volkswagen Suran de color gris por el cruce de las calles Libertad y San Martín, a unos 800 metros del lugar del ataque. En el vehículo, los policías incautaron una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros, con la que se presume, cometió el femicidio. El arma será sometida a peritajes.

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal Roberto Berlingieri, de la UFI Nº1 de la localidad. El caso se maneja por el momento con total hermetismo. Infobae se comunicó con fuentes judiciales con acceso a la causa y de acuerdo con lo que indicaron, por el momento no brindarán mayores detalles de lo ocurrido aunque sí confirmaron lo ocurrido esta mañana.

De acuerdo con la agencia Télam, Núñez había sido denunciado por violencia de género tiempo atrás, aunque en la actualidad no tenía ninguna medida de restricción vigente. En ese sentido, según indicaron medios locales de Cañuelas, la mujer -sin embargo- ya les había hecho una advertencia a los vecinos por un posible ataque de su ex.

Fue en julio de 2021, en un chat grupal de WhatsApp. Allí le había pedido hace dos años a sus vecinos que si veían merodear al su ex por el barrio, llamaran al 911 porque la había agredido y tenía una orden de restricción perimetral.

“Buenas noches vecinos. Les quería informar que el día viernes a la noche el que era mi marido me agredió y casi me mata. Actualmente hay una orden de restricción por lo (que) no debe acercarse a menos de 200 metros. Les pido por favor que si lo ven rondando por el barrio, llamen al 911. Les paso una foto de él y de su auto. Gracias”, dice el texto escrito por Speratti.