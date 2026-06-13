Se desarrollan tareas de mantenimiento urbano y mejoras de infraestructura

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A través del área de Servicios Públicos y Delegaciones, en las últimas dos semanas se avanzó con un trabajo integral de mantenimiento y mejoras de calles y zanjeo. También continúa el recambio de luminarias por artefactos LED.

Durante las últimas dos semanas, el Municipio de Cañuelas desarrolló un amplio operativo de mantenimiento y mejoras en barrios y localidades de todo el distrito, a través de las áreas de Servicios Públicos y Delegaciones. Las tareas incluyeron arreglo y consolidación de calles, zanjeo, limpieza y entubado de desagües, bacheo, reparación de caminos rurales, recambio de luminarias por tecnología LED y recolección intensiva de residuos de poda.

Uno de los frentes de trabajo más importantes se llevó adelante en la localidad de Máximo Paz, donde se ejecutaron tareas de arreglo de calles, entoscado, empedrado, abovedado y zanjeo en distintos sectores, entre ellos Chiclana, Cura Brochero, García del Río, Venezuela entre Brasilia y Antofagasta, Buenos Aires (Villa Mónica), Paraná, Morales, Maipú (Praderas), Costa Brava (Altos Verdes), San Lorenzo, Japón y Perú. Además, se intervino la entrada al barrio Moradas, se realizó la limpieza del canal ubicado en Perú y Ruta 205 y se ejecutaron trabajos de limpieza de zanjas y entubado en el barrio San Eduardo.

En el barrio Los Pozos también se llevaron adelante mejoras sobre las calles García del Río, Urdaneta, Luzuriaga y Conde, con tareas de entoscado y mantenimiento integral.

En La Unión se realizaron arreglos de calles y zanjeo sobre Berrueta, Santa Fe, Hugo del Carril, Mendoza, Monseñor de Andrea y Mosconi, mientras que en Las Chapitas se intervino la calle De la Rosa con trabajos similares.