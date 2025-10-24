SE INAUGURÓ EL MONUMENTO EN HOMENAJE A JUAN CARLOS “CARLITOS” NESPRÍAS.

Compartir

Cañuelas vivió este sábado una jornada cargada de emoción con la inauguración del monumento en homenaje a Juan Carlos “Carlitos” Nesprías, histórico piloto de automovilismo cañuelense. El acto, organizado por la Asociación de Vehículos Antiguos de Cañuelas (AVAC), reunió a familiares, amigos, vecinos y figuras destacadas del Turismo Carretera en la esquina de Lara y 25 de Mayo, frente al Club Cañuelas.

El homenaje, gestado tras el fallecimiento de Nesprías hace dos años, contó con la presencia del presidente de AVAC, Eduardo Gallardo; de Cristina Nesprías, en representación de la familia; de Alberto Gagliardi, en nombre de la ACTC; y de la intendenta Marisa Fassi, quienes juntos descubrieron el monumento que muestra el perfil del piloto junto a su emblemático Dodge 120, con el que debutó en el TC en 1985.

Durante el acto se resaltó la figura de Nesprías como un ícono del deporte motor local. Los oradores coincidieron en destacar su humildad, su pasión por los fierros y su inquebrantable amor por Cañuelas. “Carlitos fue mucho más que un campeón: fue un orgullo cañuelense, un símbolo de esfuerzo, de superación y de amor por su pueblo”, expresó la jefa comunal, emocionada ante una multitud que acompañó el homenaje.

El evento incluyó la proyección de videos biográficos y mensajes de referentes del automovilismo como “Pincho” Castellano, “Patita” Minervino, Walter Alifraco y el preparador Jorge Pedersoli, quien recordó con nostalgia una anécdota que reflejó la generosidad y camaradería del piloto. Además, se entregó una placa conmemorativa con la marca histórica de velocidad de 306 km/h lograda por Nesprías en La Pampa, un récord que aún perdura en la memoria de los fanáticos.

La intendenta Fassi destacó el valor simbólico y educativo del nuevo monumento: “Queremos que cada niño y cada joven que pase por esta plaza vea su nombre y sepa que los sueños se pueden alcanzar cuando se persiguen con trabajo, con fe y con el corazón”, expresó durante su discurso.

La jornada se completó con una exposición de autos antiguos que lucieron un distintivo rosa en adhesión a la campaña de prevención del cáncer de mama “Tomátelo a Pecho”. Entre los vehículos exhibidos se destacó La Negrita, el último auto fabricado por Nesprías, réplica del histórico bólido conducido por Froilán González.

El homenaje concluyó con un clima de profunda emoción, el rugir de los motores y el repique de las campanas de la iglesia, como marco simbólico para recordar a uno de los grandes ídolos del automovilismo cañuelense, cuyo legado seguirá inspirando a generaciones de amantes del deporte motor.