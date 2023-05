Se inauguró un Centro de Monitoreo Municipal para Máximo Paz, Casares y Petión.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi encabezó este martes el acto de puesta en marcha del Centro de Operaciones de Máximo Paz, un centro de monitoreo de cámaras para la localidad, que además comprende a Alejandro Petión y Vicente Casares.

El nuevo COM se encuentra ubicado en la calle Peñaloza, a 300 metros de la Avenida Pereda, y cuenta con tres operadores por turno y 20 cámaras instaladas.

Ante vecinos e instituciones de la localidad, la intendenta estuvo acompañada por el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta; el jefe de Gabinete Fernando Jantus; la presidenta del Concejo Deliberante Margarita Trejo; la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo; funcionarios municipales, concejales y consejeros escolares.

«Para nosotros es muy importante seguir avanzando en materia de seguridad», aseguró la intendenta durante el acto, «hace poquito entregamos ocho camionetas cero kilómetro con los que suman 53 los móviles que sumamos desde el inicio de la gestión, un número inédito para Cañuelas», agregó.

«El COM de Cañuelas cuenta con 140 cámaras, y en este centro de monitoreo comenzamos con veinte cámaras y a fin de año esperamos triplicarlo a sesenta cámaras de monitoreo y también cámaras con lector de patente», agregó Marisa.

«Tenemos que seguir avanzando de esa manera, con responsabilidad social, empatía para la comunidad y exigiendo garantías para los vecinos y no para los delincuentes», dijo también la intendenta.

Construir políticas de seguridad

Por su parte, el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta llamó a «construir día a día políticas de seguridad». «La seguridad tiene dos planos, claramente uno tiene que ver con lo estratégico, con lo que pensamos, con lo que trabajamos en el día a día y otra cuestión tiene que ver con lo coyuntural, con lo que nos va pasando mientras se va construyendo eso», aseguró.

«Marisa tuvo una reunión con vecinos de Máximo Paz hace alrededor de 20 días, y asumió el compromiso y dio la palabra que en el curso de un mes iba a estar abriendo este COM para la comunidad», comentó Arrieta, al tiempo que se refirió al que el rol del Municipio en materia de Seguridad «pasa por invertir continuamente y por acompañar el trabajo que realizan las estructuras de seguridad y de prevención para que entre todos podamos ir viviendo un poco mejor, en todo sentido».

Fernando Jantus, en tanto, agradeció el acompañamiento de la intendenta Marisa Fassi: «La verdad que estar inaugurando un centro de monitoreo en Máximo Paz era algo casi impensado cuando comenzó la gestión y hoy es una realidad por toda la fuerza que le han puesto y todos los recursos que nos dieron; ha sido un camino muy largo y la verdad que muy fructífero».

Nuevo laboratorio para el Marzetti

Durante el acto la intendenta Marisa Fassi entregó un aporte de 5 millones de pesos al secretario de Salud, Daniel Arfus para la compra de equipamiento destinado al laboratorio central del Hospital Ángel Marzetti, que permitirá modernizar los equipos de alto uso diario y mejorará la precisión y agilidad de los diagnósticos. Arfús recibió el subsidio acompañada de Mónica Correa, técnica de Laboratorio con 43 años de servicio en el Hospital.