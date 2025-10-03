Se inauguró una nueva sede del Registro de las Personas en el corredor de la Ruta 3

Compartir

Con la presencia de la intendenta Marisa Fassi y la jefa de Asesores del Gobierno de la Provincia, Cristina Álvarez Rodríguez, este viernes se inauguró en San Esteban una nueva sede del Registro de las Personas, destinada a atender las necesidades de las localidades del corredor de la Ruta 3. El acto incluyó el tradicional corte de cintas, el descubrimiento de placas y una recorrida por las flamantes instalaciones, que beneficiarán a vecinos de la zona con trámites fundamentales vinculados a la identidad.

La intendenta Marisa Fassi destacó la relevancia de la apertura, al señalar: «La verdad que es un día muy importante para nosotros inaugurar la sede, la anterior fue junto a nuestro querido gobernador en Máximo Paz, y hoy estamos acá inaugurando esta maravillosa sede para todo el corredor de la Ruta 3. Una inversión de 30 millones de pesos en equipamiento, una decisión política del gobernador de la provincia de Buenos Aires que entiende que el Estado debe estar presente siempre.»

Durante el acto, Fassi también remarcó que la iniciativa forma parte de un modelo de gestión que busca ampliar derechos: «Nosotros entendemos que este es el camino, la gestión, el Estado presente, el trabajo hermanado y mancomunado con nuestro gobernador y cada uno de los ministros. El otro camino, el del odio, el de la falta de respeto se lo dejamos a otros. Este es el camino, el camino que fortalece a cada uno de nuestros vecinos y vecinas.»

Por su parte, Cristina Álvarez Rodríguez subrayó el impacto social de la descentralización del Registro: «Cada vez que abrimos un lugar como este, el Registro Provincial de las Personas estamos abriendo una puerta de acceso a todos los derechos, porque uno viene acá y desde sacar el primer documento, el acta de nacimiento, el casamiento, el divorcio, el acta de defunción, en los cambios de domicilio… todas las cosas que hacen a la vida cotidiana. Tenerlos cerca o tenerlos lejos nos cambia mucho.»

Asimismo, Álvarez Rodríguez resaltó que la nueva sede responde a una política activa de inclusión: «Les quiero agradecer muchísimo que el día de hoy estén acá porque este Registro que se abre, como le gusta decir a Axel, es un registro para que nadie se quede sin derechos. La provincia de Buenos Aires trabaja todos los días por mejor educación, mejor seguridad, mejor salud y mejor documentación.»

El nuevo Registro de las Personas evitará que los habitantes del corredor de la Ruta 3 deban trasladarse hasta la cabecera de Cañuelas para realizar trámites esenciales. Además de ahorrar tiempo y recursos a la comunidad, constituye una respuesta a un reclamo histórico de los vecinos y refuerza la presencia del Estado en el territorio, garantizando que cada persona pueda ejercer plenamente sus derechos en su propia localidad.