SE REACTIVARON LAS OBRAS DE ASFALTO DEL CAMINO DEL 72 QUE CONECTA GOBERNADOR UDAONDO CON CAÑUELAS.

Esta semana se reanudaron los trabajos de pavimentación del Camino del 72, una obra estratégica que mejorará la conectividad entre la localidad de Gobernador Udaondo y la ciudad de Cañuelas.

Las tareas están a cargo de las empresas CyE y Vialme S.A. Desde el acceso a Udaondo hacia la Ruta 3, la empresa CyE comenzó con la colocación de la carpeta asfáltica, mientras que Vialme trabaja en el otro extremo del trazado preparando la base para iniciar el asfaltado en los próximos días.

“Esta es una obra muy importante para nuestros vecinos y vecinas de Udaondo porque nos va a permitir estar más conectados, y eso tiene un impacto social, productivo y también turístico”, destacó la intendenta Marisa Fassi ante la noticia.

El proyecto contempla la pavimentación de 28,4 kilómetros entre la Ruta 3 y la Ruta Provincial 215, e incluye además iluminación en las intersecciones y trabajos de saneamiento hidráulico para garantizar mejores condiciones de seguridad vial.

Se trata de una obra gestionada por la intendenta Fassi en el año 2021 ante Vialidad Nacional, durante la gestión de Gustavo Arrieta, e incorporada al Programa de Infraestructura Vial para el Desarrollo Económico, Productivo y Social, en el módulo de Caminos Rurales. Desde su inicio, el proyecto cuenta con financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que no compromete recursos del Estado nacional.

Los trabajos habían comenzado en abril de 2023, alcanzando un 40 % de avance, hasta ser detenidos por decisión del actual Gobierno Nacional, pese a contar con financiamiento externo asegurado.

La reactivación de la obra es una excelente noticia para la comunidad, resultado de un trabajo sostenido de gestión y reclamo para que el proyecto pudiera continuar. “Sabíamos que no había razones para que estuviera detenida. Su reanudación significa más desarrollo, producción y mejor calidad de vida para toda la zona”, afirmó Fassi.

Con la reanudación de los trabajos, el Camino del 72 vuelve a avanzar hacia su concreción definitiva, consolidándose como una vía clave para la integración territorial y el crecimiento del distrito.