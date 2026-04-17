Realizaron un taller de prevención de ciberdelitos para adultos mayores

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La actividad se desarrolló en el Salón del HCD y estuvo orientada a brindar herramientas para un uso seguro de internet.

En el Salón del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Cañuelas se llevó a cabo un Taller de Prevención de Ciberdelitos, una propuesta especialmente pensada para adultos mayores de la comunidad, con el objetivo de acercar conocimientos clave para desenvolverse con mayor seguridad en entornos digitales.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados al uso responsable de internet, haciendo hincapié en la identificación de estafas virtuales, una problemática en crecimiento que afecta especialmente a este sector. Además, se brindaron herramientas prácticas para reconocer situaciones de riesgo y adoptar hábitos seguros al momento de navegar o utilizar dispositivos tecnológicos.

La jornada permitió generar un espacio de intercambio y aprendizaje, donde los participantes pudieron evacuar dudas y compartir experiencias, fortaleciendo así su confianza frente al uso cotidiano de herramientas digitales.

Este tipo de iniciativas buscan acompañar a los adultos mayores en el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías, brindando información clara y accesible que les permita desenvolverse con mayor autonomía y seguridad en un contexto cada vez más digitalizado.