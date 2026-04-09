Se realizó el primer Concurso de Poesía “Tomás Tito Riva” con amplia participación bonaerense.
El Rotary Club local llevó adelante la entrega de premios de la primera edición del certamen, que reunió a escritores de toda la provincia y fue declarado de interés cultural y municipal.
El Rotary Club de Cañuelas llevó a cabo la entrega de premios del Primer Concurso de Poesía “Tomás Tito Riva”, una iniciativa que buscó promover la expresión literaria y rendir homenaje a una figura destacada en la historia de la institución.
El certamen, abierto a participantes de toda la provincia de Buenos Aires, generó un espacio de encuentro en torno a la palabra y la creatividad, consolidándose como una propuesta cultural de alcance regional.
La jornada contó con la presencia de escritores locales, representantes del municipio y familiares de Tomás “Tito” Riva, quienes acompañaron con emoción el reconocimiento a su legado dentro del Rotary Club de Cañuelas.
El evento también incluyó un momento artístico a cargo de la reconocida artista cañuelense Sandra Cherutti, quien brindó un emotivo bloque musical. A su vez, el jurado estuvo integrado por referentes literarios locales como Susana Frasseren, Rolando Paciente y Susana Ponce de León.
Desde la organización destacaron que la propuesta fue declarada de interés cultural y municipal, lo que reafirma el valor de este tipo de iniciativas en el desarrollo cultural de la comunidad.
En cuanto a los resultados, en la categoría de 14 a 18 años, el primer premio fue para Victoria Sequeira por su poema “Mi Alma”, mientras que el segundo lugar quedó en manos de Isis Galuschka Paredes con “Tango del amor y la muerte”.
En la categoría de 19 a 30 años, el primer premio fue para Tomás Romani con “No estoy solo”, seguido por Emiliana Marcela Farina con “Me acostumbré tanto a la soledad”.
Por último, en la categoría mayores de 31 años, el primer lugar fue para Marcelo Canedo con “Alfa y Omega”, el segundo para Noemí Caeiro con “Al poeta” y el tercero para Tamara Pates con “Cosmo(a)gonía”.
Desde el Rotary Club de Cañuelas agradecieron el acompañamiento de la comunidad en esta primera edición y renovaron su compromiso de seguir generando espacios que impulsen la cultura, la educación y los valores solidarios en el distrito.