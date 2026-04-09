Se realizó el primer Concurso de Poesía “Tomás Tito Riva” con amplia participación bonaerense.

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El Rotary Club local llevó adelante la entrega de premios de la primera edición del certamen, que reunió a escritores de toda la provincia y fue declarado de interés cultural y municipal.

El Rotary Club de Cañuelas llevó a cabo la entrega de premios del Primer Concurso de Poesía “Tomás Tito Riva”, una iniciativa que buscó promover la expresión literaria y rendir homenaje a una figura destacada en la historia de la institución.

El certamen, abierto a participantes de toda la provincia de Buenos Aires, generó un espacio de encuentro en torno a la palabra y la creatividad, consolidándose como una propuesta cultural de alcance regional.

La jornada contó con la presencia de escritores locales, representantes del municipio y familiares de Tomás “Tito” Riva, quienes acompañaron con emoción el reconocimiento a su legado dentro del Rotary Club de Cañuelas.

El evento también incluyó un momento artístico a cargo de la reconocida artista cañuelense Sandra Cherutti, quien brindó un emotivo bloque musical. A su vez, el jurado estuvo integrado por referentes literarios locales como Susana Frasseren, Rolando Paciente y Susana Ponce de León.

Desde la organización destacaron que la propuesta fue declarada de interés cultural y municipal, lo que reafirma el valor de este tipo de iniciativas en el desarrollo cultural de la comunidad.

En cuanto a los resultados, en la categoría de 14 a 18 años, el primer premio fue para Victoria Sequeira por su poema “Mi Alma”, mientras que el segundo lugar quedó en manos de Isis Galuschka Paredes con “Tango del amor y la muerte”.

En la categoría de 19 a 30 años, el primer premio fue para Tomás Romani con “No estoy solo”, seguido por Emiliana Marcela Farina con “Me acostumbré tanto a la soledad”.

Por último, en la categoría mayores de 31 años, el primer lugar fue para Marcelo Canedo con “Alfa y Omega”, el segundo para Noemí Caeiro con “Al poeta” y el tercero para Tamara Pates con “Cosmo(a)gonía”.

Desde el Rotary Club de Cañuelas agradecieron el acompañamiento de la comunidad en esta primera edición y renovaron su compromiso de seguir generando espacios que impulsen la cultura, la educación y los valores solidarios en el distrito.