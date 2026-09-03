SE REFUERZAN LAS TAREAS DE PREVENCIÓN ANTE EL FENÓMENO DE «EL NIÑO»

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Desde el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Defensa Civil, se llevan adelante distintas acciones preventivas y preparatorias ante la posibilidad de eventos meteorológicos asociados al fenómeno de El Niño durante el período 2026.

El fenómeno de El Niño puede generar modificaciones en los patrones habituales del clima y, particularmente en nuestra región, favorecer períodos con precipitaciones superiores a lo habitual. Esto no significa que habrá lluvias permanentes, sino que puede producir variaciones en su frecuencia, intensidad y distribución.

Ante este escenario, el Gobierno Municipal reforzó las tareas de prevención, monitoreo y preparación, en coordinación con las distintas áreas municipales y organismos de respuesta. El objetivo es anticiparse a posibles escenarios, reducir riesgos y fortalecer la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

En este marco, personal de Defensa Civil realiza recorridas, relevamientos y evaluaciones en sectores estratégicos del distrito, con especial atención en arroyos, canales, puentes, corredores viales y zonas donde históricamente pueden registrarse anegamientos. También se trabaja en el relevamiento de cursos de agua, la identificación de puntos críticos y la evaluación de desagües y vías de escurrimiento.

Asimismo, integrantes de Defensa Civil participaron de capacitaciones sobre acciones preparatorias frente al evento de El Niño 2026, organizadas por la Subsecretaría de Emergencias y la Dirección Provincial de Defensa Civil, con el propósito de fortalecer las capacidades de respuesta y coordinación.

Desde el Gobierno Municipal se destaca que estas acciones forman parte de una planificación preventiva y no implican que actualmente exista una situación de emergencia en el distrito. Se solicita a los vecinos mantener la tranquilidad, evitar la circulación de información no oficial y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Todas las áreas correspondientes continuarán trabajando en conjunto de manera permanente, coordinada y responsable para monitorear la situación y fortalecer las medidas necesarias para proteger a la comunidad.