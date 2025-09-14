Septiembre en el Cine Teatro Cañuelas: obras consagradas, humor, música y reflexión

El hombre inesperado

14 de septiembre | 20:00 hs

Un encuentro fortuito en un vagón de tren puede cambiarlo todo. Germán Palacios e Inés Estévez protagonizan esta pieza íntima y atrapante que combina suspenso, poesía, humor e inteligencia. Dos soledades se cruzan y el público es testigo de un intercambio tan enigmático como profundo. Con vestuario de Romina Giangreco, escenografía de Ariel Vaccaro, iluminación de Ricardo Sica y música original de Francisco Sicilia, la obra invita a preguntarse: ¿es el azar o el destino el que marca nuestras vidas?

El auténtico Pirulo 2025

19 de septiembre | 21:00 hs

Mauro Villaverde y Gerardo Coniglio vuelven al escenario junto al querido Pirulo Valmaceda, en una nueva comedia que promete risas, picardía y emoción. En esta ocasión, Pirulo se embarca en un emprendimiento callejero de frutas y verduras, pero la llegada de un inspector de recaudación lo pondrá en aprietos. La obra, con Mariano Garnero como invitado especial, suma música en vivo, proyecciones y personajes desopilantes que completan una puesta para toda la familia. Una propuesta que ya se perfila como otro éxito de esta dupla que nació en las redes y conquistó los teatros.

CAE – All Inclusive

20 de septiembre | 21:00 hs

El cantante celebra sus 30 años de carrera con un espectáculo vibrante y participativo. Con la impronta del “Zoolander del rock”, CAE despliega un show que combina música, humor y stand up en una experiencia multimedia. “All Inclusive” es la evolución de su exitoso “Vivatodo!”, que recorrió escenarios de Argentina, Uruguay, Perú, Estados Unidos y España con más de 300 mil espectadores. Además, quienes asistan participarán del sorteo de una estadía en un hotel con régimen all inclusive.

Gabriel Rolón – Palabra plena

21 de septiembre | 17:30 hs

El reconocido psicoanalista y escritor presenta una de sus obras más aclamadas, que ya superó las 400 funciones con localidades agotadas. En “Palabra plena”, Rolón invita a reflexionar sobre el valor de la palabra, el amor, la pérdida y la esperanza, en un viaje íntimo y filosófico. Con dirección de Carlos Nieto y música original de Gabriel Mores, el espectáculo marca la despedida de un proyecto que emocionó a más de 250 mil espectadores en todo el país.

Una agenda diversa para todos los gustos

Con propuestas que van desde el misterio teatral hasta la comedia popular, pasando por el rock festivo y la profundidad reflexiva, el Cine Teatro Cañuelas se consolida como un punto de referencia cultural en la región.

Las entradas ya están disponibles en la boletería del teatro y en la plataforma online oficial.