Servicios Públicos intensifica trabajos de mantenimiento y mejoras en barrios y localidades de Cañuelas.

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Las tareas incluyeron limpieza, nivelado de calles, zanjeo, recolección de ramas y renovación del alumbrado LED en distintos sectores del distrito.

El Gobierno Municipal, a través del área de Servicios Públicos, continúa desarrollando un esquema de trabajos de mantenimiento y mejoras en diferentes barrios y localidades del partido de Cañuelas, con intervenciones orientadas a optimizar la circulación, el estado de los espacios públicos y los servicios urbanos.

Durante los últimos días, las cuadrillas municipales realizaron tareas de limpieza integral, corte de pasto, pintura de cordones y mantenimiento de limitadores de velocidad en la localidad de Vicente Casares. Las acciones apuntaron a mejorar las condiciones generales de circulación y el mantenimiento de los espacios comunitarios.

En el barrio Santa Anita, en tanto, se llevaron adelante trabajos de nivelado y relleno con cascote sobre la calle Avellaneda, mejorando la transitabilidad para vecinos y vecinas de la zona.

Por otra parte, en el barrio San Esteban se ejecutaron tareas de zanjeo sobre las calles Padre Elizalde, Caldén y Paraíso, con el objetivo de favorecer el escurrimiento del agua y prevenir inconvenientes vinculados a anegamientos durante jornadas de lluvia.

Las acciones también alcanzaron al barrio Los Pozos, donde continúan avanzando los trabajos correspondientes al plan de modernización del alumbrado público. Allí se realizaron colocaciones y recambios de luminarias LED en distintas calles, entre ellas Monteagudo, Navarro, Necochea, Las Heras, Miller y Urdinea.

Además, en el barrio Peluffo se desarrollaron tareas de poda y recolección de ramas sobre la calle Belgrano, contribuyendo al orden y mantenimiento del sector.

Desde el Municipio señalaron que estas intervenciones forman parte de un programa permanente de mantenimiento urbano y mejoras en infraestructura que se lleva adelante en distintos puntos del distrito.