Silva Amaro apuesta fuerte en este 2026.

El piloto cañuelense Guillermo Silva Amaro se encuentra trabajando a pleno en la puesta a punto de su coupé Chevy con vistas a la temporada automovilística 2026. El nuevo calendario lo tendrá como el único representante de Cañuelas en la categoría ProCar 4000 Clase B.

Por: @oscarhh10

En diálogo con CañuelasYa, Silva Amaro contó detalles del proyecto deportivo que encara junto a su estructura: “Con esta coupé fuimos campeones en 2023 y junto al equipo Silva Amaro Racing estamos listos para competir en esta categoría ProCar 4000”.

Respecto a las características del auto, explicó: “Es una coupé Chevy que tiene una preparación muy similar a un TC de los años 2006/2007. Cuenta con un motor apenas preparado, carburador de dos bocas, caja ZF de cuarta y gomas slick”.

Consultado sobre los objetivos para la temporada, el piloto fue claro: “La idea es adquirir experiencia en esta nueva categoría. Obviamente que con todo el equipo vamos a tratar de estar en todas las carreras, sumando experiencia tanto yo como piloto como todo el equipo”.

Más adelante también se refirió a las dificultades que implica competir en el automovilismo zonal: “Hoy en día es difícil correr. Es una categoría zonal, pero gracias al equipo humano que formamos y a la gente que nos apoya estamos logrando llegar a cada presupuesto para las carreras. El día que no se pueda, no iremos a correr”.

Sobre el origen de su pasión por los fierros, recordó: “Armé mi primer auto de carrera a los 18 años. Ya pasaron más de 25 años con esta pasión. Este es un proyecto nuevo, vengo del TC Bonaerense, y gracias a la familia Martelini y a Leo Olmos se nos dio la oportunidad de manejar este auto”.

Finalmente, Silva Amaro destacó el acompañamiento que recibe en cada paso: “Quiero agradecer a toda la familia que siempre está atrás apoyando, a los auspiciantes y a todos los que siguen el automovilismo del Silva Amaro Racing”.

El equipo está integrado por Guillermo Silva Amaro (piloto), Javier (jefe de equipo y radio), Federico, Bautista, Agustín y Justiniano (mecánicos), Víctor y Jeremías (armado de cubiertas), Walter (prensa y difusión), la familia Martelini (motores) y Ulises Martelini (chasis).