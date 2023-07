Soy Sofía Farías, responsable y dueña de mi propia empresa @hummus.

Compartir

«Nací en Cañuelas y pasé mi infancia en barrio 1 de mayo, mi barrio, al que siempre de alguna manera u otra vuelvo».

Sofi: A lo largo de mi vida descubrí tres cosas que me hacen muy feliz. Una de ellas es cocinar y esta pasión me lleva a darle forma a @hummus que hoy es mi trabajo y mi manera de ganarme la vida. La otra es la danza folclórica, me encanta bailar lo que sea, pero mi preferencia y amor está en el folclore. Y la otra es ayudar al que lo necesita. Casi todos los pibes y pibas de barrio recibimos alguna ayuda de otros que nos permitió ser mejores, expresarnos y sentirnos parte. De alguna manera siento que ayudar es devolver, por lo menos un poco, lo que alguna vez recibí.

Desde chica me gustaba cocinar experimentar e innovar en la cocina. Trabajé desde muy joven y desarrollé casi toda mi trayectoria laboral en la gastronomía. A pesar de que mi trabajo durante esos casi 13 años fue el de mesera y esto me ayudó mucho en la relaciones públicas e interpersonales; por curiosa y por inquieta descubrí detalles y secretos de muchos maestros anónimos que me sirvieron, que atesoré y pude poner en practica cuando finalmente tomé la decisión de independizarme y llevar adelante mi propio emprendimiento gastronómico.

@hummus» es mucho más que un negocio para mí, es un espacio donde la comida saludable se fusiona con el placer de poder hacer lo que me apasiona. Mi clientes y amigos cuentan con deliciosos platos y otras opciones saludables. @hummus es en definitiva mi proyecto y estoy súper orgullosa de resultado obtenido y de la satisfacción que me genera escuchar y leer los comentarios y las opiniones todos los que nos prueban.

A lo largo de mi vida las tres cosas que me apasionan y me hacen feliz se fueron entrelazando, como los pañuelos en la zamba o como los ingredientes de mis comidas. Ayudar, bailar y cocinar siempre serán parte de mi vida. En @hummus cocinamos con esa pasión con la que se les cocina a las personas que queremos. Cocinamos como Sofía les cocina a sus amigos.