SUTEBA renovó autoridades y en Cañuelas destacaron la amplia participación de los afiliados.

Compartir

María Laura Torre fue electa como nueva Secretaria General del gremio docente bonaerense. En Cañuelas, la lista “Celeste-Stella Maldonado” celebró una participación cercana al 90% del padrón y ratificó la conducción local encabezada por Octavio Milano.

El pasado 13 de mayo se desarrollaron las elecciones internas de SUTEBA, en una jornada donde miles de afiliados participaron de la renovación de autoridades del principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires.

A nivel provincial, la Lista Celeste y Violeta, encabezada por María Laura Torre, se impuso con el 76% de los votos frente a las agrupaciones Multicolor y Azul y Blanca. De esta manera, Torre se convertirá en la nueva Secretaria General del gremio, sucediendo a Roberto Baradel, quien deja el cargo tras dos décadas al frente del sindicato.

Tras conocerse el resultado, Torre expresó: “Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores de la educación con el compromiso de siempre, habitando cada patio y cada escuela. Continuaremos peleando por el salario de nuestros compañeros, trabajando por mejores condiciones para enseñar y aprender y enfrentando el ajuste del Gobierno nacional contra la educación”.

En el caso de Cañuelas, la elección contó con una única lista local: “Celeste-Stella Maldonado”, encabezada por Octavio Milano. Desde el espacio remarcaron especialmente el nivel de participación de los afiliados, que alcanzó cerca del 90% del padrón.

A través de un comunicado, la agrupación sostuvo que “la participación para este colectivo de trabajadores de la educación de Cañuelas es un orgullo. Supimos transformar la intención en acción, las ganas en compromiso y la conciencia político-sindical en una decisión colectiva: votar, elegir y fortalecer democráticamente la conducción local y provincial”.

Asimismo, destacaron el crecimiento del espacio sindical en el distrito y señalaron que “es contundente el crecimiento de la Celeste en Cañuelas: en afiliaciones, en participación, en presencia territorial y en conquistas gremiales concretas”.

En ese sentido, remarcaron además que lograron consolidar “un sindicato cercano, activo, resolutivo y profundamente comprometido con la escuela pública y con los derechos de quienes la sostienen todos los días”.

La renovación de autoridades marca también el cierre de una etapa histórica dentro del gremio. Durante sus 20 años al frente de SUTEBA, Baradel se convirtió en una de las figuras sindicales más reconocidas de la provincia, especialmente por su protagonismo en los conflictos salariales docentes durante las gestiones de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal.

Antes de dejar el cargo, el dirigente remarcó que la transición forma parte de “una decisión colectiva”, y sostuvo que “los sindicatos no son patrimonio de los dirigentes”.